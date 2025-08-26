小型の発信機を使った捜索サービスを活用した山岳捜索・救助訓練が26日、山口市で行われました。



山口市徳地の山中で行われた訓練には、林野庁職員や県消防防災航空隊員らが参加し、遭難した山林作業者を救助する想定で行われました。



訓練で使用したのは、携帯電波が使えない山中でも小型の発信機から出る電波で場所を特定できる捜索サービス＝「ココヘリ」です。





「ココヘリ」は現在、会員数が全国で17万人を超え、山口県を含む41都道府県の消防などで活用されています。「ココヘリ」を活用した訓練は県内で初めてで、ヘリコプターに乗った航空隊員たちは「ココヘリ」の受信機を使い、遭難した作業者との位置関係を確かめながら、捜索にあたっていました。（県消防防災航空隊 森智則 副隊長）「木々が立ちはだかって地表が見えないことが多く発見はとても難しくなるのでこういうものも活用できたらより早く発見できると思う」「どの隊員でも取り扱いができるような習熟を図れてそういう技術や知識を伝承していけたらと思う」（ココヘリ 捜索チーム 澤田浩基さん）「たくさんの方に発信機をもっていただいていろいろなまちの災害が起きたときにも役立ててもらえたら」訓練では捜索に加え、遭難した作業員を救助する手順についても確認していました。