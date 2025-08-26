あおぎり高校、5ヶ月連続リリースラスト「たぶん人生はバグだらけ」配信決定。連続リリース楽曲のMV公開スケジュールも発表
VTuberグループ・あおぎり高校の5th配信シングル「たぶん人生はバグだらけ」が、8月27日0時より配信開始されることが発表された。
5ヶ月連続配信リリースのラストを飾る5曲目の「たぶん人生はバグだらけ」は、今までとこれからを表現しながら自分が選んだ道を肯定するような歌詞と、メンバーの歌・セリフが入り混じるギミックが特徴の楽曲。プロデュースはバンド・JYOCHOとしても活動している、中川大二朗が担当している。
歌唱メンバーは栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・ぷわぷわぽぷらの5名。
配信リリースに合わせ、Apple Music/Spotifyユーザーを対象にキャンペーンURLからライブラリ保存を行うと、ジャケットを使用したスマホ壁紙のDLキャンペーンの開催も決定。リリース日から9月9日23時59分まで2週間限定の開催となる。
また、5ヶ月連続リリース楽曲のMVが順次公開されることも発表された。2nd配信シングル「トリコロール・ステップ 2025」のMV公開を皮切りに、5th配信シングル「たぶん人生はバグだらけ」までのMVが、およそ2週間に一回のペースで公開される。
「トリコロール・ステップ 2025」のMVは明日8月27日19時よりプレミア公開される。また以降のスケジュールに関して、「ミス・プリマベーラス」のMVは9月12日、「PLAYERS「A」」のMVは9月26日、「たぶん人生はバグだらけ」のMVは10月10日の公開を予定している。
5th配信シングル「たぶん人生はバグだらけ」
作詞・作曲・編曲：中川大二朗
配信リンク：https://aogiri.lnk.to/5thPR
