ささくれ、1st デジタルシングル「シーサイダースーサイド」リリース決定。バンド初のMVも公開
ささくれの1stデジタルシングル「シーサイダースーサイド」が、8月27日0時から配信スタートする。
過去、自主制作盤でリリースした思い入れのある本楽曲を再レコーディングした本作。バンド初となるMVも制作され、8月2719時に公開される。
MVは『親友が海で自殺してしまった過去を持つ主人公が、親友との思い出を胸にもがき苦しみながら生きていく物語』という楽曲の世界を丁寧に撮影。キャストにはスターダストプロモーションに所属する、福島未悠と木下紗菜を迎え撮影された。
Starring : Miyu Fukushima / Suzuna Kinoshita
Director,Cinematographer,Editor / Yohei Otaki
Song,Lyrics : Masamichi（sasakure）
Title Design : Taki（sasakure）
Thanks : Hikaru（sasakure）
Produce : Takayuki Suzuki
Production Manager : Sachiko
1st Digital SG 「シーサイダースーサイド」
2025年8月27日（水）00:00〜
https://sasakure.lnk.to/VnZtqrFA
レーベル : DO IT OURSELVES. / HEROIC LINE
