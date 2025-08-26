市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

能登半島地震の被災地でインフラなどの復旧が徐々に進む中、こうした復興のプロセスを多くの人に見てもらう多様な取り組みも盛り上がってきました。特に、若い世代に災害の爪痕を現場で感じ取り、再起に向けて奮闘する人たちと接してもらう、そんな中身の濃い体験型の修学旅行を誘致する動きが出てきました。





そこで、きょうのテーマは、こちら。

野口さん：

「震災の現場を体感 能登への旅が熱い」

先週、石川県と県観光連盟による修学旅行向けのモニターツアーが、能登一帯で初めて開催され、3日間の日程で、関東、関西の中学などの校長や学年主任が参加しました。



市川：

これは2年後の2027年度の修学旅行先として能登を選んでもらうため、認知度のアップと受け入れる上での改善点などを聞くことが目的ですね。

野口さん：

石川県と県観光連盟では、被災地の市町と協力して、震災学習プログラムを作りました。これは自然、防災、復興という3つの観点から26のコースを設定していますが、実際に被災地に立って、復興の当事者から話を聞くことが柱になっています。

野口さん：

今回のモニターツアーでは、ブログラムのコースの中からいくつか選んで、たとえば珠洲市の見附島で、大きく崩れた島を見ながら、ガイド役の金田副市長から話を聞き、輪島市の千枚田や総持寺祖院などを訪ねました。七尾市の和倉温泉では、旅館の従業員が協力して宿泊客らを避難所に誘導し、2000人の避難者にけがはなかったそうです。



市川：

今後にも生かされる経験ですね。



野口さん：

もてなし力が試される場面で、どんな行動を取ったか貴重な証言を聞いたわけです。ツアーの参加者からは「能登への旅は、命を守ることと地域振興を学ぶフィールドになる」といったコメントもあったようですね。



では、1つ目の、目からウロコです。「激減した修学旅行 復興でV字回復を」

市川：

修学旅行は、その時々の社会状況で、行き先が変化すると言われますよね。



野口さん：

石川も、コロナが猛威を振るった時期には、都市部よりも感染が落ち着いているという理由で、行き先を北陸にする一種の「旅行特需」が起きて、2021年度に来県した学校は、385校と過去最多でした。

野口さん：

ところが24年度は、元日に能登半島地震が発生したことでキャンセルの動きが続き、来県したのは81校。



市川：

ピークの2割程度に急降下したんですね。



野口さん：

大きな災害に見舞われたので致し方ないとは思いますが、能登を見ると、コロナの本格的な感染拡大の前には、だいたい年間5000人以上が修学旅行に来て、宿泊していました。震災後、過去に能登に修学旅行を実施した学校から「復興後にもう一度、能登に行きたい」という要望や問い合わせが、いくつも石川県に寄せられたように、災害に遭っても、能登の魅力は根強いと言えそうです。

野口さん：

この5月には、震災後初めて、東京・目黒区の中学校の3年生107人が能登空港に降り立ち、「春蘭の里」で田植えなどを体験しました。徐々に復調の兆しも見えてきました。豊かな自然と歴史に、復興や防災というコンセプトも加えて、働きかけを強めたいですね。



そこで2つ目の、目からウロコです。「文化の精鋭たち能登へも来たれ」

野口さん：

石川では、2027年度の修学旅行誘致を目指しているんですが、この年の夏には「文化部のインターハイ」と言われる全国高校総合文化祭が県内で開催されます。



市川：

文学や演劇、美術、音楽といったジャンルで活動する約2万人の高校生が訪れるんですよね。



野口さん：

これは修学旅行と別ですが、石川を訪れる機会に、能登へ足を運びたいと希望する参加者に、事前に情報提供して、能登への訪問を勧める試みもあっていいと思います。2年後には、復興も少しずつカタチになっていると思います。修学旅行先に選ばれれば、大災害を乗り越えて力強く歩む人々と、感受性豊かな若い世代との貴重な出会いの場になります。これからも全国に向けて精力的にアピールし、未来の石川ファンづくりの種まきにも生かしたいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。