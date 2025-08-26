ACIDMAN¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤è¤ê¡È¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ösonet¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
ACIDMAN¤¬10·î29Æü¡¢4Ç¯¤Ö¤ê13ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ª¤è¤Ó¼«¿È½é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤ò2ºîÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤è¤ê¼ýÏ¿¶Ê¡Ösonet¡×¤Î¡È¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³Ú¶Ê¡Ösonet¡×¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙºÇ½ªÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¤À¡£¡È¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò²Ã¤¨¤¿Èþ¤·¤¯¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ösonet¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¡È¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢SNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¸«¾å¤²¤¿Í¼Æü¤äÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¹¬¤»¡É¤Ç·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ª¤è¤Ó¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤Î3ÆüÁ°¤È¤Ê¤ë10·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡í¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É2¥ö·îÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÆü¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãThis is ACIDMAN 2025¡ä¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤À¤¬¡¢³ÆÃÏ¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ä°Õ³°¤Ê³Ú¶ÊÅêÉ¼·ë²Ì¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢³Æ¸ø±é¤´¤È¤Ë SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î³Ú¶ÊÅêÉ¼¤â¼õÉÕÃæ¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËSS»ØÄêÀÊ¡¢S»ØÄêÀÊ¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£A»ØÄêÀÊ¤Î¤ß¤ÎÀèÃåÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼TV¤Ç¤Ï8·î¤«¤é¡Ø4¥ö·îÏ¢Â³ACIDMANÆÃÈÖ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü8·î27Æü¤Ë¤Ï¡ÖThis is ACIDMAN SSTV edition -ÆüËÜÉðÆ»´ÛÊÔ-¡×¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤È¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¤â¤È¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë30Ê¬´ÖÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡ÛTYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÇò¤È¹õ¡×¡Ösonet¡×¡Ö¸÷¤ÎÌë¡×´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡ÛTYCT-60252 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÇò¤È¹õ¡×¡Ösonet¡×¡Ö¸÷¤ÎÌë¡×´Þ¤àÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
ELLEGARDEN¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
jon-YAKITORY¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×
SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
the band apart¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
THE ORAL CIGARETTES¡Ömigration 10⁶⁴¡×
¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
Dragon Ash¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
downy¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Öto live feat.LEO (ALI)¡×
BRAHMAN¡ÖSILENCE¡×
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¡Û
8·î3Æü(Æü)18:00¡Á8·î31Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/acidman/
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:30 / start17:30
¾ÜºÙ¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
