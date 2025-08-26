当時、福岡市職員だった男の飲酒運転が原因で幼いきょうだい3人の命が奪われた事故から19年の25日、北九州市職員の男が飲酒運転の疑いで逮捕されました。北九州市では26日、緊急の幹部会が開かれ、武内市長は「痛恨の極み」と語り危機感を露わにしました。

幼い3人の命が奪われた飲酒運転事故から19年の8月25日、北九州市では飲酒運転撲滅を誓う県民大会が開かれました。



そのわずか数時間後、福岡県遠賀町で軽トラックを飲酒運転したとして、北九州市の職員で八幡西区役所・保健福祉課の重信昌容疑者（52）が逮捕されました。





警察の調べに対し重信容疑者は、自宅で日本酒1合を飲んだと話し容疑を認めています。

職員の逮捕を受け26日午前、北九州市役所では緊急の幹部会が開かれました。



■武内市長

「誰よりも率先して襟を正していかなければならない市の職員が、このような事件を起こしてしまった。これは痛恨の極みであります。市役所全体の信頼を根底から揺るがすものであり、組織としての責任です。」



武内市長は、今後1か月以内に、第三者を入れ飲酒運転根絶に向けた実効性のある対策をとりまとめる考えを示しました。



北九州市では、8月4日にも職員の男性保育士が飲酒運転の疑いで逮捕されています。