【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝池田慶太】イスラエル軍は２５日、パレスチナ自治区ガザ南部のハンユニスにあるナセル病院を攻撃し、ガザの保健当局によると、記者５人を含む少なくとも２０人が死亡した。

イスラエル軍による再三にわたる記者の殺害に、米国のトランプ大統領が「気に入らない」と否定的な反応を示すなど国際社会は非難を強めている。

現地からＳＮＳに共有された映像によると、病院の建物５階の非常階段付近にまず攻撃があった。救助隊員らがけが人らを手当てし、その様子を記者が撮影していた際に２回目の攻撃があった。ロイター通信やＡＰ通信、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラとそれぞれ契約するカメラマンら５人のほか、医療従事者や救急隊員が死亡した。

イスラエル紙ハアレツは２６日、陸軍の話として、イスラム主義組織ハマスが軍の行動を監視するために設置したとみられるカメラを戦車が２度砲撃したと報じた。軍報道官は攻撃を認め、「記者を標的にしていない」と主張した。首相府は「悲劇的な不測の事態は遺憾だ」との声明を出した。

ガザ市のシファ病院では８月１０日、アル・ジャジーラの記者らが殺害されたばかり。ガザ当局によると２０２３年１０月の戦闘開始以降、ガザで殺害された記者は２４０人以上に上る。

トランプ氏は２５日、ホワイトハウスで記者団に「気に入らない。こんなことは見たくない」と述べた。トランプ氏は、ガザでの停戦を巡り「今後２、３週間でかなり良い、決定的な結末を迎えると思う」と語った。

イスラム協力機構（ＯＩＣ、５７か国・地域）が２５日にサウジアラビアで開いた臨時外相会議で「戦争犯罪」と非難し、即時停戦とガザの封鎖解除を求める決議を採択したほか、フランスやカナダも非難声明を出した。