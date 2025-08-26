不倫されたのに、泣き寝入りして離婚……。そんなことは絶対にしたくありませんよね。夫や不倫相手にきちんと罰を与えないと、気が済まないと思います。今回は、サレ妻が不倫相手に最後に通告したことをご紹介いたします。

「いいところはありません」

「夫と不倫相手と私、3人で会ったときに、慰謝料を2人に請求しました。不倫相手は『私稼いでるからきっちり払います』と淡々と話して、とりあえず支払う約束はしたけど、悪びれる様子がまったくなくて。夫も浮かれてる様子だったのが腹立たしかったので、最後に『言っておくけどこの人、本当にクソですよ？』『いいところはありません』『断言します』と言い放ってやったら2人とも固まっていました。私と離婚したらこの不倫相手と再婚するのでしょうが、子どもがいるのに平気で不倫するような男ですからね。幸せになるなんて無理でしょうね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 不倫を詫びるために慰謝料を払うものの、それでチャラになるわけではありません。一生をかけて償う気持ちがないと、誠意は伝わりませんよね。不倫から始まる恋は燃え上がるかもしれませんが、今度は自分がサレ妻になる可能性があることを覚悟しておいたほうがよいでしょう。

