ソニーマーケティングは、α、Cinema Line、VLOGCAMを対象にしたキャッシュバックキャンペーンを実施する。購入期間はそれぞれ8月29日から10月14日まで、応募締め切りはWebが10月28日10時まで。

αのカメラとレンズを対象とした「αオータムキャッシュバックキャンペーン2025」、Cinema Line「FX3」「FX30」単体もしくは対象レンズの同時購入を対象とした「Cinema Lineオータムキャッシュバックキャンペーン2025」、VLOGCAM「ZV-1F」「ZV-1 II」を対象とした「スナップオータムデイズキャンペーン」の3種類を展開。

αオータムキャッシュバックキャンペーン2025では、カメラ本体で最大40,000円、レンズは単体購入で最大10,000円、対象の本体との同時購入で10,000円(「FE 300mm F2.8 GM OSS」のみ同時購入で30,000円)、マイクなどのアクセサリーも最大10,000円のキャッシュバックを用意。

同時購入のみ「α9 III」と「FE 300mm F2.8 GM OSS」も対象となっている。なお、同時購入対象のレンズを複数購入した場合、いずれかのレンズが同時購入分の対象となる。単体購入のキャッシュバック金額は加算される。詳細はWebページを参照のこと。

Cinema Lineオータムキャッシュバックキャンペーン2025では、「FX3」「FX30」の本体単体購入で30,000円をキャッシュバックするほか、レンズを同時購入することでキャッシュバック金額が加算される。なお、こちらは期間中であれば同時購入と見なされ、別機種であれば何本でも対象となる。詳細はWebページを参照のこと。

スナップオータムデイズキャンペーンでは、ZV-1Fと、ZV-1 II、ZV-1 IIのシューティンググリップキットが対象で各10,000円キャッシュバックとなっている。