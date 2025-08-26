ドル円１４７．５５近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は147.55近辺、ユーロドルは1.1645近辺で推移している。ドル円はロンドン時間に入ると上値が重くなっている。147.91近辺を高値に、足元では147.50割れ水準まで軟化している。ただ、東京午前の146.99レベルからは依然としてドル高・円安の水準。



ユーロドルは東京午前の1.1660近辺を高値に、ロンドン序盤の1.1602近辺を安値とするレンジで揉み合い。足元では1.1640-50レベルと高値圏で推移している。



USD/JPY 147.59 EUR/USD 1.1644

