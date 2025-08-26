今月初旬の大雨で高岡市のアンダーパスが冠水し、水没した軽自動車から高齢女性が救助されました。



あわや大惨事となりかけた危機一髪の一部始終が明らかになりました。



「高岡市野村地内において豪雨による浸水した車両内から高齢女性を救助し、人命救助に大きく貢献されました」



きょう高岡警察署で感謝状を贈られたのは、高岡市に住む東登嗣さんです。



東登嗣さん

「（車が）下り坂ぐらいのところでとまってたんです。行かなければいいなと思いながら侵入されて行かれたんでちょっとまずいなと思って、先でとまって振り向いたら車がもう（水に）入ってたという状況です」





「ザー」高岡市各地に浸水被害をもたらした今月7日の大雨。救出の現場となった高岡市野村のアンダーパスには水がたまり、81歳の女性が運転する軽自動車が水没しました。近隣で自治会長を務める東さんは冠水の状況を確認しようと近くを見回っていた時、水に沈む車を発見しました。東登嗣さん「ほぼ中ほどくらいで止まってましたね。中間くらい。もう足が届かなかったんで泳ぎながら入っていってドア引っ張った。ドアノブ開けたんですけどダメでした。シートの半分以上、背もたれの半分以上はもう（水が）来てたと思います」東さんは一度引き返し、近所の人へ警察と消防への通報を依頼。その間にもアンダーパスには水が流れ込み車は奥へと流されていきます。車内への浸水が進み車が沈む中、東さんがとった行動は。東登嗣さん「あれですね、取り付けてるポールですね」東さんは左手で標識をつかみ、右手でタイヤの近くを持って車が沈むのを食い止めました。東登嗣さん「こんな感じでずっと、しばらく。この姿勢のままですね。もう少し頑張れば何とかなるかなという気持ちだけでした。5分とか7分待てば消防さん、救急隊の方来られますんで何とかなるかなと」およそ5分、車を支え続けた東さん。その後、近所の人が用意したロープを東さんが車に括りつけ、消防隊員も駆け付けて車は引き上げられました。救助された女性は一時意識不明となったものの、その後回復し、命に別状はないということです。東登嗣さん「みなさん近所の方の協力いただいたんで、助けることができたのかなという風に思ってます。私1人だけではとてもじゃないけどできない話なんで。助かってよかったなっていう、これだけですね」