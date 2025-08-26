コシヒカリの稲刈りが始まる中、少ない雨で高温が続くこの天候は、コメの品質に影響はないのでしょうか。



水不足の被害が出ていた田んぼは今、どうなっているのか取材しました。



長岡慧記者

「砺波市の井栗谷地区です先月までは乾燥してひび割れていた田んぼも今では十分水が張っています」



先月末、訪れた時には水がなくひび割れていた田んぼ。



先月の砺波市の降水量は1か月でわずか17.5ミリ。





観測史上最も少なく、平年のわずか8％でした。イネの穂が出て最も水が必要な時期に水不足に悩まされていました。コメの生育は水不足による影響は出ていないのでしょうか。きょう、原野さんの田んぼを訪ねたところ。原野敬司さん「色が変わってますね。まともなコメになりませんこれは」「完全にほら、枯れたようになってるでしょ。くろっぽなって他の所は白っぽなって見えるけど黒っぽいでしょ」原野さんは、なんとか水不足を補おうとおよそ1.5キロ離れた川に自らポンプを設置し、これまで12日間水をくみあげ対策をとってきました。ポンプがあったことによって？原野さん「寿命が延びました、最悪の事態は避けられたのかなと思っています」そして、今月初旬の大雨で一気に水不足は解消されたということです。「（雨の）一日前にポンプを引き上げてそれ以来ずっと」もうポンプは使っていない？「使っていない。雨の降った日以来使っていないです」雨の恵みに喜んだ一方で、大雨が一気に降ったことから田んぼのひび割れたところへ雨が大量に流れ込み土砂崩れの被害もありました。「本当は水を入れたいんだけど、水を入れるとまた入ってねまた崩れる恐れがあるもんだからちょっとね、水を入れるのためらっとるんですけど」天気に一喜一憂した今年の夏、まもなく収穫を迎えるコメの品質が気がかりです。原野さん「例年より白い米、未熟米が多分増えていると思います。そういう意味では、商品の等級レベルがダウンしているのかなと思います」稲刈りは例年通り来月中旬を予定しているということです。「今年というか近年はもうほとんど降らない干ばつ状態が続くということで、もうこりごりですね、今年限りにしてほしいですね」