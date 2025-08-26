»³ÅÄÍµµ®¡Ö·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¿Æ¤Î»àµî¤òÊó¹ð
ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢Éã¿Æ¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»³ÅÄÏÂÍø¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Éã »³ÅÄÏÂÍø¤¬8·î16Æü¤Ë60ºÐ¤Ç±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Éã¿Æ¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢µåÃÄOB¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¿¼¤¯¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó4Ç¯Á°¤Ë¤¬¤ó¤ò´µ¤¤Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ê¸ø¤Ë¤Ï¤»¤º²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¶¡²Ö¤ä¤´¹áÅµ¤Ê¤É¤Î¤ªµ¤¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¿¤Ë¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿´¸¯¤¤¤ÏÍ¤êÆñ¤¯¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤±ÄºÂ×½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤¬À¸Á°¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£