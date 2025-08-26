¡Ú£Æ£±¡Û¿·³«ºÅÃÏ¸õÊä¤Î£¶¤«¹ñ¤¬È½ÌÀ¡¡¥¿¥¤¤Ï1780²¯±ßÆþ»¥¡Ä¥ë¥ï¥ó¥À¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡£Æ£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç£²£°£²£·Ç¯°Ê¹ß¤Ë¿·¤¿¤Ë³«ºÅÃÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ë£¶¤«¹ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£±¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢³«ºÅ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¹ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¾·Ã×¹çÀï¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È£Æ£±¡×¤Ï¡¢¡Ö£Æ£±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤£¶¤«¹ñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸õÊäÃÏ¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º³«ºÅ¤¬ºÇ¤â³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¹ñ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤£Ç£Ð¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡¦¥É¥á¥Ë¥«¥ê£Ã£Å£Ï¤ÎË¬Ìä¸å¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Ï£²£¸Ç¯¤«¤é¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î£±£²²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£·£¸£°²¯±ß¡Ë¤ÎÆþ»¥¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î³«ºÅÃÏ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼Â¸½¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡£¡Ö£Æ£±¤È¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Í£ï£ô£ï£Ç£Ð¤¬¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¼óÁê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð£²£·Ç¯¤«¤é£Æ£±¤ËÉüµ¢¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÁá´ü¤Î³«ºÅ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â°ÊÁ°¤Ë³«ºÅ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉüµ¢¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ÂÀÓ¤Ï³§Ìµ¤È¸À¤¨¤ë¥ë¥ï¥ó¥À¤À¡£
¡ÖÀ¤³¦Å¸³«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£Æ£±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤³«Âó¤ÎºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î°ì¤Ä¤À¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÏÄ¹Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤â¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ò³éË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥ï¥ó¥À¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Î°ì¤Ä¤À¡££Æ£É£Á¡Ê¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥ë¥ï¥ó¥À¤Î¥¥¬¥ê¤ÇÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥«¥¬¥áÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢£Æ£±¥ì¡¼¥¹³«ºÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò£Æ£É£Á¤ËÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ±¹ñ¤¬¡Ø¿·¥Ö¥²¥»¥é¶õ¹Á¤Î¶á¤¯¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤½¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¹½ÃÛ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥ë¥ï¥ó¥À¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ã¤·¤¤¾·Ã×¹çÀï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÆüËÜ¤Ï£Ç£Ð³«ºÅ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£