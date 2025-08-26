

映像作品に出演中のモデルが集結！

青春逃亡劇にオリジナル学園ドラマ、人気愛憎劇シリーズの最新作、超人気アニメシリーズに人気少女マンガ原作ドラマや話題の邦画......今クールも様々な作品が放映中です！ 【週プレ グラジャパ！】では現在「ドラマ、映画、恋リア出演モデル写真集SALE」を開催中です。8月31日（日）までの期間限定で、今放送中の映像作品に出演中のモデル22名のデジタル写真集22作品を30%OFFでお届けです。

それでは、対象商品の中から厳選した3作品のレコメンドをご覧ください！

【「極道上司に愛されたら」出演中】星乃夢奈『ヒロインの定点観測』／撮影：熊谷貫



星乃夢奈デジタル写真集『ヒロインの定点観測』／撮影：熊谷貫

セール特価770円（税込）（8月31日まで）

戸塚祥太（A.B.C-Z）さんと紺野彩夏さんがダブル主演を務めるドラマ「極道上司に愛されたら」に、紺野さん演じる真琴から彼氏を奪う後輩役として出演中の星乃夢奈さん。2023年10月に発売されたこちらのデジタル写真集は、彼女が女優として注目を集めるきっかけとなった『仮面ライダーギーツ』（2022-2023）を終えたタイミングで、ヒロインとして成長した姿を捉えた作品となっています。キラキラの笑顔、醸し出る柔らかな雰囲気に、ドキドキが止まらない。色んな役に挑戦中の彼女の、まだ少しあどけないグラビアをこの機会に是非！



星乃夢奈デジタル写真集『ヒロインの定点観測』／撮影：熊谷貫

【「僕達はまだその星の校則を知らない」出演中】菊地姫奈『もっとずっと、一緒に。』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）



菊地姫奈デジタル写真集『もっとずっと、一緒に。』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

セール特価770円（税込）（8月31日まで）

磯村勇斗さん主演の学園ヒューマンドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」に、生徒役で出演中の菊地姫奈さん。トップランナーとしてグラビアを駆け抜け、今やテレビドラマの世界でメキメキと存在感を放ちつつある彼女の活動を追いかけていると、我々も前へ前へと頑張り続けなくては......とパワーをもらえますね。2023年10月に発売されたこちらのデジタル写真集は、なんと大自然の離島・西表島で撮影を実施。カヌーやグランピングなどのアクティビティを楽しむ姿も見られます。ここでしか見られない？ ワイルドな一面も！



菊地姫奈デジタル写真集『もっとずっと、一緒に。』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

【「グラぱらっ！」出演中】矢野ななか『沼恋』／撮影：上村透生



矢野ななかデジタル写真集『沼恋』／撮影：上村透生

セール特価770円（税込）（8月31日まで）

原作漫画は累計6500万PV超え。グラビアアイドルのリアルを描いた、ちょっぴりエッチなラブコメディー「グラぱらっ！」に出演中の矢野ななかさん。2024年12月に発売されたこちらのデジタル写真集は、冬の光の中、水着でぬくぬくする姿が見られる（？）癒しの一冊です。コタツにミカン。あぁ、何とも愛らしい。この猛暑の中だと汗をかいちゃいそうなカットが満載ですが、見れば彼女に沼ること間違いなしであります！



矢野ななかデジタル写真集『沼恋』／撮影：上村透生

SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！



★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/204】



【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！