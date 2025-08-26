藤森慎吾、年下妻の“顔出し”ドレスショットを公開「解禁なんですねーーー！」「素敵過ぎる奥様」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの挙式を振り返り、妻の顔出しショットを公開した。
藤森は「ハワイで結婚式をしてきました」と書き出し、「最高にかわうぃー花嫁と娘でした 両親も初ハワイに感動していてよかった すでにハワイ貯金を始めてるらしい 素敵な式になり良かったです」と報告。挙式の写真を一挙放出した。
今回の投稿では元ヨガインストラクターの年下一般女性も顔出しで公開。幸せな表情にあふれる2人の様子に「美男美女ー！」「素敵過ぎる奥様」「解禁なんですねーーー！」との反響が寄せられている。
藤森は1983年3月17日生まれ、長野県出身。2004年4月に中田敦彦（42）とオリエンタルラジオを結成し、バラエティー番組を中心に活躍する。16年にはNHK紅白歌合戦にも出場した。21年から吉本興業から独立し、フリーとなる。24年5月1日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に生出演し、4月に一般女性と結婚したことを報告。11月に第1子となる長女が誕生した。
