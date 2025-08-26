セルビアがトップを堅持、ギリシャが4位に／ユーロバスケット2025パワーランキング第4弾
8月25日。「FIBAユーロバスケット2025」公式サイトへ、出場国パワーランキング第4弾が公開された。27日からスタートする大会で、優勝候補筆頭は1位のセルビア代表となった。
続いて2位にドイツ代表、3位にフランス代表が入ってトップ3を形成。ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）擁するギリシャ代表が、4ランクアップの4位、リトアニア代表が1ランクダウンで5位に。
最新版のユーロバスケット出場国パワーランキングは下記のとおり。今月27日から9月14日にかけて開催される本大会で、頂点に立つのはどのチームになるのか注目していきたい。
※カッコ内の数字は前回からの変動
◆■FIBAユーロバスケット2025出場国パワーランキング第4弾
１位 セルビア代表（±0／グループA）
２位 ドイツ代表（±0／グループB）
３位 フランス代表（±0／グループD）
４位 ギリシャ代表（＋4／グループC）
５位 リトアニア代表（－1／グループB）
６位 トルコ代表（＋1／グループA）
７位 ラトビア代表（－2／グループA）
８位 イタリア代表（－2／グループC）
９位 フィンランド代表（±0／グループB）
10位 スペイン代表（＋1／グループC）
11位 スロベニア代表（－1／グループD）
12位 イスラエル代表（±0／グループD）
13位 モンテネグロ代表（＋1／グループB）
14位 エストニア代表（－1／グループA）
15位 ポーランド代表（±0／グループD）
16位 ポルトガル代表（＋1／グループA）
17位 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表（＋1／グループC）
18位 ジョージア代表（－2／グループC）
19位 ベルギー代表（±0／グループD）
20位 スウェーデン代表（＋1／グループB）
21位 アイスランド代表（＋1／グループD）
22位 イギリス代表（＋1／グループB）
23位 チェコ代表（－3／グループA）
24位 キプロス共和国代表（±0／グループC）
