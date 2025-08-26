セルビアがトップを堅持、ギリシャが4位に／ユーロバスケット2025パワーランキング第4弾

写真拡大

　8月25日。「FIBAユーロバスケット2025」公式サイトへ、出場国パワーランキング第4弾が公開された。27日からスタートする大会で、優勝候補筆頭は1位のセルビア代表となった。


　続いて2位にドイツ代表、3位にフランス代表が入ってトップ3を形成。ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）擁するギリシャ代表が、4ランクアップの4位、リトアニア代表が1ランクダウンで5位に。


　最新版のユーロバスケット出場国パワーランキングは下記のとおり。今月27日から9月14日にかけて開催される本大会で、頂点に立つのはどのチームになるのか注目していきたい。

※カッコ内の数字は前回からの変動


◆■FIBAユーロバスケット2025出場国パワーランキング第4弾

１位 セルビア代表（±0／グループA）

２位 ドイツ代表（±0／グループB）

３位 フランス代表（±0／グループD）

４位 ギリシャ代表（＋4／グループC）

５位 リトアニア代表（－1／グループB）

６位 トルコ代表（＋1／グループA）

７位 ラトビア代表（－2／グループA）

８位 イタリア代表（－2／グループC）

９位 フィンランド代表（±0／グループB）

10位 スペイン代表（＋1／グループC）

11位 スロベニア代表（－1／グループD）

12位 イスラエル代表（±0／グループD）

13位 モンテネグロ代表（＋1／グループB）

14位 エストニア代表（－1／グループA）

15位 ポーランド代表（±0／グループD）

16位 ポルトガル代表（＋1／グループA）

17位 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表（＋1／グループC）

18位 ジョージア代表（－2／グループC）

19位 ベルギー代表（±0／グループD）

20位 スウェーデン代表（＋1／グループB）

21位 アイスランド代表（＋1／グループD）

22位 イギリス代表（＋1／グループB）

23位 チェコ代表（－3／グループA）

24位 キプロス共和国代表（±0／グループC）