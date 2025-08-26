Ê¡»³²í¼£¡¢¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡ÙÅìÌî·½¸ã»á¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡¡Àä»¿¤µ¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ê9·î12Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî²È¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¡£¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¡»³¤Î»×¤¤¤«¤éÅìÌî»á¤¬¸¶ºî¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£
¡¡»î¼Ì²ñ¤Ç´Ñ¤¿¤È¤¤¤¦ÅìÌî»á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî°Ê¾å¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀº¿À¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿ÔÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤äÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤í¤¦¤È¶ò¹Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÃ¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ë¤ÏÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÎÂ©¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÀÈøÉð»Ë¤È¿¿À¤¤¬¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡Ö¸¶ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¡¢Æ±»þ¤ËÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÅìÌîÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¸¶ºîÀ¤³¦¤Ï¡¢¤Þ¤º¤â¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ëÍýÍ³¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¡£±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤Ç±ÇÁü²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤À¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤âÆ±»þ¤ËÈó¾ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤â¤Á¤é¤ê¡£¡ÖËÜÅö¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï·ë¹½¤¤¤¤¤È¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¹ß¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡×¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦ÅìÌî»á¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£ËÜºî¤ÇÊ¡»³¤ÈÍÂ¼¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£ÅìÌî»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·º»ö¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¡¢ÃµÄå¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÅìÌî»á¤¬¿·¤¿¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄ¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡É¡£¹ñÆâ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï87ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢2020Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ì¤²ò·è¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ËÄ©¤à¡È¥Þ¥¸¥·¥ã¥óÃµÄå¡É¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¸¤»ôµ®¾æ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢À¸À¥¾¡µ×¡¢ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
