「本当にハマる！」麻辣湯のお店に長蛇の列…魅力は“薬膳”たっぷりで栄養満点　飲むだけで手軽“薬膳ドリンク”も

厳しい暑さが続く日本列島。

東京都心では過去最長タイとなる9日連続で猛暑日を記録する中、行列の先には、薬膳？

中国の屋台発祥のスープ料理、麻辣湯が味わえる専門店です。

その日の気分に合わせ、自分だけのオリジナル麻辣湯を作ることができ、その組み合わせは100通り以上。

店内は女性客を中心に大繁盛。

猛暑の中、アツアツの麻辣湯を求める理由を「夏だと逆に汗かきたい」「超暑かった。私汗だくで食べてました！本当にハマる！ハマる味してる」「辛くて」などと話していました。

もう1つの魅力は、日常ではなかなかとれない“薬膳”がたっぷり入ってくることです。

20種類以上の薬膳を使った特製ラー油は栄養満点。

リピーターも続出するほどの人気ぶりで薬膳ブームの到来を感じさせる中、26日午後、都内では薬膳を使った新商品の発表会が行われました。

ショウガをベースとした爽やかな味わいを楽しめる“薬膳ドリンク”。

味わった浅倉美恩キャスターは、「おいしい！フルーツの酸味とハチミツの甘みを感じられて、飲むだけで薬膳を取り入れられる。すごく手軽」と話しました。

脚光を浴びる薬膳の力。

今後、幅広い世代から関心が高まっていきそうです。