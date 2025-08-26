中四国最大級の野外ロックフェスティバル「MONSTER baSH」が香川県まんのう町で開かれ、会場は夏の暑さに負けないほどの熱気に包まれました。

【写真を見る】中四国最大級の野外ロックフェス「MONSTER baSH」5つのステージに60組を超えるアーティスト【香川】

国営讃岐まんのう公園で開かれた野外ロックフェスティバル通称「モンバス」です。

（来場者）

「めちゃくちゃ楽しいです。いちばん最高な1日になっている」

「まだまだ前列にいっぱい行こうと思います」



毎年、この時期に開催されていて今回が26回目。公園内には5つのステージが設けられ、60組を超えるアーティストが音楽ファンとともに熱く盛り上がりました。



会場には香川県の内外から約5万人が訪れました。



（来場者）

「このために1年頑張ってきたので、すごく楽しかったです」

「また来年も来たいです。去年も来たんですけれど、やっぱり楽しいので、また来たい」



香川県の夏の風物詩とも言える音楽の祭典です。訪れた人にとって、熱く、また思い出に残る2日間になったようです。