北陸新幹線の開業以降訪れる人が増え続けている金沢駅周辺に28日、大手コーヒーチェーンスターバックスコーヒーの新たな店舗がオープンします。

すでに4店舗ある中で、地方の駅としては異例の5店目の出店、そのワケを聞いてきました。

金沢駅の観光案内所すぐそばに28日オープンするのはスターバックス金沢Rinto東口店。駅周辺では5店目となるこの店のターゲットはビジネス客と観光客です。

新店舗は「PCを少し使いたい人やビジネス向けに工夫」

スターバックス金沢Rinto東口店・仲岸頌太店長「Ｑ：こちらの店舗は対面の席が少ないですよね？電車の待ち時間などクイックに利用して頂けるお客様に適したお店の設計となっている。Ｑ：こちらの席はイスが無い？スタンディングの席となっていてパソコンを少し使いたい方やビジネスのお客様などに向けて」

新幹線の待ち時間など駅利用者にとってより短時間で使いやすい店舗を目指します。

さらにその工夫はこんなところにも。

渡邉百音フィールドキャスター「内装の特徴は席幅が広いことこのようにスーツケースも余裕を持って収めることができる」スーツケースやお土産を持った利用客がスムーズに移動できるように店内は席間隔が他の店舗より広めに作られています。

異例の5店舗目 狙い「使いたくても電車の時間に間に合わなかったことを解消」

金沢駅周辺には隣接するクロスゲート金沢や金沢フォーラス店にもスターバックスが4店舗あり新店舗で5店目。

過密とも言える中、新店舗を出店する狙いは？。

スターバックス西日本店舗開発部鈴木宏和チームマネージャー「大きな政令指定都市以外でいうと駅近くで5店舗は珍しい新幹線延伸になって観光客やインバウンド増加が物凄く近年金沢は増えている」

北陸新幹線の延伸にコロナ後の観光客の増加や好調なインバウンド。

世界各国で展開する大手コーヒーチェーンも金沢駅の利用客は想定を超えていると話しています。

スターバックス西日本店舗開発部鈴木宏和チームマネージャー「（既存の）Rinto店はドリンクオーダーの待ち時間やなかなか行っても席が空いてないなどで使いたくても電車の時間に間に合わないというクイックに利用してもらう対応ができずにいた」

利用者「分散されたら嬉しい」店「多く出店できるような駅」

駅の利用者「（既存の店舗は）並んでる時は結構並んでいる分散できてくれたら結構うれしい」「僕は早く来たので大丈夫だったが席なくて帰られる方も居たので新しい店舗は効果があるのかなと思うめっちゃあるなという印象があってこれ以上要るのかな？というのもありつつ需要があるのだと感じた」

今後も都心軸エリアを中心に再開発が加速する金沢。担当者はマーケットの更なる広がりに期待しています。

スターバックス西日本店舗開発部 鈴木宏和チームマネージャー「金沢駅は西口・東口、それぞれにしっかりと都市の開発がされてきていて、人の回遊というのが東・西どちらに偏ることなくできているマーケットだと認識している。出店する店舗としては多く出店できるような駅なのかなと考えている」

スターバックスは金沢駅の観光客やビジネス客インバウンド客の増加傾向は今後も続いていくトレンドとみているとして、地方の駅としては異例の5店目も需要がありそうです。