「日経225ミニ」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8万230枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8万230枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 80230( 80230)
ソシエテジェネラル証券 43032( 43032)
SBI証券 46168( 21170)
楽天証券 23504( 11740)
松井証券 11193( 11193)
バークレイズ証券 8242( 8242)
サスケハナ・ホンコン 5822( 5822)
JPモルガン証券 5362( 5362)
ゴールドマン証券 4209( 4183)
三菱UFJeスマート 6751( 3857)
日産証券 3529( 3529)
マネックス証券 3163( 3163)
ビーオブエー証券 1502( 1502)
モルガンMUFG証券 1253( 1245)
フィリップ証券 844( 844)
野村証券 363( 363)
みずほ証券 348( 348)
大和証券 346( 346)
BNPパリバ証券 256( 256)
広田証券 236( 236)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5499( 799)
ソシエテジェネラル証券 1155( 455)
マネックス証券 55( 55)
楽天証券 87( 47)
バークレイズ証券 40( 40)
SBI証券 78( 30)
JPモルガン証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 41( 23)
松井証券 21( 21)
フィリップ証券 12( 12)
ドイツ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
フィリップ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 3( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
楽天証券 10( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
