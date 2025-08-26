　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万3559枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　243559(　243559)
ソシエテジェネラル証券　　　135437(　135437)
SBI証券　　　　　　　 　　　 87574(　 39187)
松井証券　　　　　　　　　　 32362(　 32362)
サスケハナ・ホンコン　　　　 26296(　 26296)
バークレイズ証券　　　　　　 23790(　 23790)
楽天証券　　　　　　　　　　 45415(　 21953)
日産証券　　　　　　　　　　 10983(　 10983)
JPモルガン証券　　　　　　　　7303(　　7303)
野村証券　　　　　　　　　　　7447(　　7219)
マネックス証券　　　　　　　　6173(　　6173)
ビーオブエー証券　　　　　　　5854(　　5854)
三菱UFJeスマート　　　　　　 10392(　　5670)
モルガンMUFG証券　　　　　　　4192(　　4192)
広田証券　　　　　　　　　　　3821(　　3821)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　3153(　　3153)
みずほ証券　　　　　　　　　　3205(　　3146)
ゴールドマン証券　　　　　　　2958(　　2902)
フィリップ証券　　　　　　　　2389(　　2389)
インタラクティブ証券　　　　　2240(　　2240)


◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3649(　　3649)
ソシエテジェネラル証券　　　　4343(　　2843)
バークレイズ証券　　　　　　　 149(　　 149)
フィリップ証券　　　　　　　　 148(　　 148)
マネックス証券　　　　　　　　 142(　　 142)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 363(　　 101)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 108(　　　74)
楽天証券　　　　　　　　　　　 156(　　　74)
松井証券　　　　　　　　　　　　37(　　　37)
日産証券　　　　　　　　　　　　24(　　　24)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　　 2)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1500(　　　 0)


◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 143(　　 143)
ソシエテジェネラル証券　　　　 125(　　 125)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　　17)
フィリップ証券　　　　　　　　　15(　　　15)
マネックス証券　　　　　　　　　 7(　　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　10(　　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　　 1)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース