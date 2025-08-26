「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限24万3559枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の24万3559枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 243559( 243559)
ソシエテジェネラル証券 135437( 135437)
SBI証券 87574( 39187)
松井証券 32362( 32362)
サスケハナ・ホンコン 26296( 26296)
バークレイズ証券 23790( 23790)
楽天証券 45415( 21953)
日産証券 10983( 10983)
JPモルガン証券 7303( 7303)
野村証券 7447( 7219)
マネックス証券 6173( 6173)
ビーオブエー証券 5854( 5854)
三菱UFJeスマート 10392( 5670)
モルガンMUFG証券 4192( 4192)
広田証券 3821( 3821)
BNPパリバ証券 3153( 3153)
みずほ証券 3205( 3146)
ゴールドマン証券 2958( 2902)
フィリップ証券 2389( 2389)
インタラクティブ証券 2240( 2240)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3649( 3649)
ソシエテジェネラル証券 4343( 2843)
バークレイズ証券 149( 149)
フィリップ証券 148( 148)
マネックス証券 142( 142)
SBI証券 363( 101)
三菱UFJeスマート 108( 74)
楽天証券 156( 74)
松井証券 37( 37)
日産証券 24( 24)
ドイツ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
UBS証券 1500( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 143( 143)
ソシエテジェネラル証券 125( 125)
SBI証券 19( 17)
フィリップ証券 15( 15)
マネックス証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 10( 2)
楽天証券 5( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース