「TOPIX先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7334枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7334枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7334( 7334)
ソシエテジェネラル証券 4536( 4536)
ゴールドマン証券 1796( 1790)
バークレイズ証券 1692( 1692)
JPモルガン証券 1641( 1641)
ビーオブエー証券 1265( 1265)
モルガンMUFG証券 672( 672)
日産証券 86( 86)
UBS証券 81( 81)
光世証券 60( 60)
HSBC証券 53( 53)
BNPパリバ証券 51( 51)
広田証券 47( 47)
シティグループ証券 56( 40)
野村証券 37( 37)
インタラクティブ証券 33( 33)
松井証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 26( 24)
みずほ証券 20( 20)
SBI証券 23( 17)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
