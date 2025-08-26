「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限4874枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4874枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4874( 4302)
ソシエテジェネラル証券 2145( 2075)
モルガンMUFG証券 487( 487)
バークレイズ証券 415( 415)
ビーオブエー証券 381( 381)
SBI証券 751( 347)
サスケハナ・ホンコン 342( 342)
JPモルガン証券 283( 283)
インタラクティブ証券 241( 241)
楽天証券 328( 200)
松井証券 195( 195)
ゴールドマン証券 188( 188)
日産証券 144( 144)
フィリップ証券 83( 83)
三菱UFJeスマート 77( 65)
UBS証券 115( 54)
シティグループ証券 54( 54)
マネックス証券 51( 51)
野村証券 11( 11)
BNPパリバ証券 36( 11)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
三菱UFJeスマート 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 34( 34)
日産証券 16( 16)
松井証券 14( 14)
インタラクティブ証券 10( 10)
SBI証券 11( 9)
バークレイズ証券 6( 6)
ゴールドマン証券 4( 4)
楽天証券 9( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース