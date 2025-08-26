「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万9872枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9872枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19872( 18468)
ソシエテジェネラル証券 14384( 13576)
サスケハナ・ホンコン 3472( 3472)
ゴールドマン証券 3427( 2485)
JPモルガン証券 2503( 1923)
バークレイズ証券 1983( 1871)
モルガンMUFG証券 2359( 1112)
日産証券 937( 937)
SBI証券 1549( 785)
野村証券 1499( 647)
松井証券 546( 546)
ビーオブエー証券 1150( 531)
楽天証券 598( 412)
フィリップ証券 357( 357)
BNPパリバ証券 819( 345)
みずほ証券 836( 337)
インタラクティブ証券 333( 333)
三菱UFJ証券 293( 293)
三菱UFJeスマート 293( 253)
ドイツ証券 290( 253)
SMBC日興証券 209( 0)
UBS証券 199( 0)
大和証券 46( 0)
シティグループ証券 10( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 473( 473)
ABNクリアリン証券 288( 188)
SBI証券 183( 99)
松井証券 90( 90)
日産証券 88( 88)
三菱UFJeスマート 92( 84)
みずほ証券 69( 69)
ビーオブエー証券 65( 65)
楽天証券 49( 37)
バークレイズ証券 30( 30)
モルガンMUFG証券 21( 21)
フィリップ証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
インタラクティブ証券 4( 4)
JIA証券 2( 2)
野村証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース