Reims¤Îµ²±¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î»þ´Ö¡Ê¤½¤Î1¡Ë»ÍÅô¤ÈÃ¸¤¤¶õ¿§¡Ã¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥á¥¥·¥³¤È»äÀß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ½é¤ÎÍ§¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤òºÆ¤ÓË¬¤Í¤¿¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¤â¤¦25Ç¯Á°¡£¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤½¤ÎÈà¤ÎºÊ¤¬¥É¥ß¥Ë¥¯¤À¡£¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢40Âå¤Ç´â¤Ë¤è¤êÂ¾³¦¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº¬¤Ã¤«¤é¤Î¼Ö¹¥¤¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥á¥¥·¥³¤¬¡ª¡Ê¼Ì¿¿28ÅÀ¡Ë
¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î½»¤à¥é¥ó¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤¿º¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ Martini MW3 ¤ÎÇ¼¼ÖÆü¤Ç¡¢¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Î356¤ËÆ±¾è¤·¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¡¼¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡ÊCircuit de Reims-Gueux¡Ë¤òÁö¤Ã¤¿¡£½÷À¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤òÇã¤¦¡½¡½Åö»þ¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¼«¿È¤¬º¬¤Ã¤«¤é¤Î¼Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£
¥é¥ó¥¹¡¦¥°¡¼¤Ï1970Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Í³½ï¤¢¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤¯¼Ö¹¥¤¤ÎÉã¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢Áð¥ì¡¼¥¹¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Þ¤ÇËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Í·Á¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯º¢¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ï¼Ö¤Î´á¶ñ¤ËÌ´Ãæ¡£ÃÏ¸µ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÆþ¾ì·ô¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¡¢¼Ì¿¿¤Þ¤Ç½¸¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïº£¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤òÎº¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ª¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ê»æ¤ä¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸ò¤ï¤¹Ãç¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÇ¯¤Ï¥é¥ó¥¹¡¦¥°¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¤Þ¤ÇÃø¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥¬¥ì¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÂæ¤Î¼Â¼Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ì²¤ë¡£ºÆº§Áê¼ê¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï¸µÀ°È÷»Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¡Ê½¤Íý¡¦ÈÎÇä¡Ë¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤¿¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¼Ö¹¥¤¡£¤³¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤ÏÈà¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥á¥¥·¥³¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥¢ÅÓÃæ¤Î¥á¥¥·¥³¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥á¥¥·¥³ ¤Ï1966Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2¥É¥¢4ºÂ¤ÎGT¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¥ï¡¼¥¯¤Ï¥ô¥£¥Ë¥ã¡¼¥ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ô¥£¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ô¥¡¥¤¥í¡£½éÂå¥¯¥¢¥È¥í¥Ý¥ë¥Æ¡ÊAM107¡Ë¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤òÃ»½Ì¤·¤ÆÍÑ¤¤¡¢¾åÉÊ¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê4¥·¡¼¥¿¡¼¤Îµï½»À¤òÍ¿¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£ÎÌ»º¤Ï1966¡Á72Ç¯¤Ç¡¢¤ª¤ª¤è¤½ 485Âæ¡£¿´Â¡¤Ï90ÅÙV8¤ÎDOHC¤Ç¡¢4.7L¡Ê¤ª¤è¤½290PS¡Ë¤È4.2L¡Ê¤ª¤è¤½260PS¡Ë¤òÍÑ°Õ¡£¥¥ã¥Ö¤Ï¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼4Ï¢¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï ZFÀ½5Â® ¤â¤·¤¯¤Ï ¥Ü¡¼¥°¥ï¡¼¥Ê¡¼3Â®AT¡£ÎÌ»º¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡É»ÍÎØ¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¡É¤òÈ÷¤¨¤¿ÅÀ¤â»þÂå¤òÀè¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾åµéGT¤Î²¦Æ»¤é¤·¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤äÅÅÆ°Áë¡¢ÌÚÌÜ¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤òÈ÷¤¨¡¢Æ±»þÂå¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê365 GT 2+2¤ä¥¢¥¹¥È¥óDB6¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¬¡¢¤è¤ê½Â¤¯ÄÌ¹¥¤ß¤ÎÁªÂò»è¤À¡£
¥É¥ß¥Ë¥¯¤Î¸ÄÂÎ¤Ï 1969Ç¯¼°¤Î¡ÉMexico 4200¡ÊAM112¡Ë¡É¡£¥¯¥é¥·¥±¤Îµ»½Ñ¡¦³°´Ñ¾ÚÌÀ¡ÊN¡ë40/2022¡Ë¤¬ÉÕ¤¯ÀµÅý¤Ê°ìÂæ¤Ç¡¢¥·¥ã¥·¡¼¡¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤â¤Ë AM112630¡£³°Áõ¤Ï ¡ÉCeleste Chiaro¡É¡ÊSalchi 106A20¡Ë¡¢ÆâÁõ¤Ï ¡ÉSenape¡É¡ÊConnolly PAC.1775¡Ë¡£Â¸µ¤Ï ¥é¥Ã¥¸¡¦¥Ü¥Ã¥é¡¼¥Ë ¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¡¢¥®¥¢¤Ï ZF S5/20 ¤Î5Â®MT¡½¡½»ñÎÁ¤À¤±¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÉÊ¤ÎÎÉ¤¤»ÅÍÍ¤À¡£
¤³¤Î¥á¥¥·¥³¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ìó30Ç¯¤¬²á¤®¡¢Èà¤¬Åö»þ¤Î¸ÜµÒ¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢Çã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¶½Ì£¤ò¼º¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁö¤é¤Ì¤Þ¤Þµà¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ë»Ñ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸«¤«¤Í¤¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï¾ù¤ê¼õ¤±¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤º¤Ï¥É¥¢¤«¤é¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÅÓÃæ·Ð²á¤Ï°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¤ÎÂ¾³¦¤Ç¡¢ºî¶È¤ÏÃæÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ÀèÆü¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¥é¥ó¥¹¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤Î40¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤â¼Ö¹¥¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¤ÏÇîÊª´Û¤Î±¿±Ä¤äÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¡¢¸½ºß¤³¤Î¥á¥¥·¥³¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ºî¶È¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¡ÉCeleste Chiaro¡É ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¥é¥ó¥¹¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò³ê¤ë¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤È¤¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡§Ý¯°æÊþÀ®¡¡Photography and Words: Tomonari SAKURAI
