「全力で楽しんで」藤川阪神が大抜擢！25歳の育成ドラフト新人右腕が27日にプロ初先発「才木のためにも」相手はDeNAエース・東

27日のDeNA戦でプロ初先発する阪神・早川太貴(C)産経新聞社

阪神は8月27日のDeNA戦（横浜）で、育成ドラフト3位ルーキー右腕の早川太貴がプロ初先発する。同26日に予告先発が発表された。

【動画】プロ初先発を射止めた阪神・早川太貴の2軍戦投球をチェック

新球団くふうハヤテから2024年の育成ドラフト3位で阪神に入団した早川は、7月13日に支配下選手登録。同16日の中日戦（甲子園）の9回、2死一、三塁の場面で1軍初登板を果たした。

ところが、極度の緊張からか、投手・高橋宏斗を相手に、まさかのボーク。三塁走者をホームに返した。背番号31が与えられたことで注目を集めたルーキーは、その1試合で出場選手登録を抹消された。

その後、ウエスタン・リーグでは4試合に登板し、計14イニングで2失点のみ。力投を続けた結果、プロ初先発を射止めてみせた。

DeNAの先発はエース・東克樹。虎党からは「早川来たあぁぁぁぁぁ」「早川ホンマにきたか！」「早川くんは全力で初先発を楽しんでくれたらいい」とSNS上で驚き交じりに期待の声を上げた。