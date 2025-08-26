【ダイソー】で大当たり見つけた！ 大人がバッグに付けたい♡「激かわキーホルダー」

バッグにキーホルダーをジャラッと付け、自分好みにカスタムするのが人気の昨今。そんな中【ダイソー】からも、プチプラとは思えないハイクオリティなキーホルダーが続々と登場しているようです。今回は、大人が使いやすいシンプルで可愛いデザインのキーホルダーをピックアップ。バッグを今っぽくアレンジすれば、お出かけがもっと楽しくなるはず。

クリームソーダ風のキーホルダーで夏ムードを演出

【ダイソー】「キーホルダー（アイスフロート B）」\220（税込）

夏ムード満点なアイスフロート風のキーホルダー。炭酸がじゅわっと弾けるような清涼感のあるデザインで、エモ可愛いアレンジが楽しめます。コロンとしたミニサイズで派手すぎず、大人世代もトライしやすそう。1つではもちろん、夏らしいデザインのキーホルダーと組み合わせて、今っぽい“ジャラ付け”にするのもおすすめ。

ぷっくりとしたフォルムが愛らしいクマのキーホルダー

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220（税込）

ふんわりとした手触りの良さそうな毛並みや、ぷっくりとしたフォルムなど、可愛いをギュッと詰め込んだクマのぬいぐるみキーホルダー。恥ずかしそうに目隠ししたポーズが愛らしく、見ているだけで癒やされそうです。@ftn_picsレポーターのとも*さんは、「隠した手の中の、つぶらな瞳が可愛い」と大絶賛。ちょっぴり辛口な黒のレザー調バッグも、クマのキーホルダーを付ければ甘辛ミックスにアレンジできそう。

