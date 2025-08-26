¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤âÆó¿Í¤ò·âÇË¡¡¡ÖÃæ¹ñ¥¥é¡¼¡×¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Î³èÌö¤¬¼¨¤¹¤â¤Î
¶¶ËÜ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ãæ¹ñÀª¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î24Æü¤Þ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥ë¥á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡£¤½¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¡Ê8·î19Æü»þÅÀ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬¡¢Á¬Å·°ì¡¢²¦·Ýíì¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¡£²¦·Ýíì¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤Î³Ê¾å¤À¤¬¡¢7·î¤ÎUS¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ïº£¤ä¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¥¥é¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤À¡×¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬²¦·Ýíì¤ò·âÇË¡ª¡¡¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤Î³èÌö¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ã¤·¤¤¸åÂà²óÅ¾¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î²óÅ¾ÎÌ¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¡Ö¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Î¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶·âµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¤Ï´õ¤À¡£1µå1µå¤ÎÆÀÅÀÎ¨¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÂæ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¹½¤¨¤Æ±ä¡¹¤ÈÊÖ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿ÌÊ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î²¦·Ýíì¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤¬12-10¤ÈÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆÀÅÀ¤ÎÆâÌõ¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥óÆÈÆÃ¤ÎÀïÎ¬¤¬ÌÀÎÆ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦·Ýíì¤Ï10ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8ÅÀ¤Þ¤Ç¤¬¥«¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊÁ°¿Ê²óÅ¾¤Ç¤Î¹¶·â¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬Å°Äì¤·¤¿°ÂÁ´ºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¶¶ËÜ¤Î¥ß¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢²¦·Ýíì¤¬ÆÀÅÀ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤òÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¦·Ýíì¤Ï¤½¤Î8ÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â¤Ë91²ó¤â¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤â¶¶ËÜ¤¬ÊÖ¤·Â³¤±¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á³Ú¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÉÃ100²óÅ¾¶á¤¤¶¶ËÜ¤Î½Å¤¤¥«¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ß¥¹¤Ê¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»¤¤ê¾å¤²¤Æ¶¯Îõ¤Ê²óÅ¾¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤Ê¤êÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢91²ó¤âÂÇ¤Æ¤ÐÅöÁ³¥ß¥¹¤â½Ð¤ë¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¤½¤ì¤Ï5²ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤³¤½¤¬¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÀïÎ¬¤À¡£¶¶ËÜ¤Ï¤³¤ì¤Ë¡¢µÕ½±¹¶·â¤Ç¤Î3ÅÀ¡¢²£²óÅ¾Åù¤ÎÙøÍðÀïË¡¤Ç¤Î4ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢·×12ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ²¦·Ýíì¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¾¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¼¡¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î²¦ÒØ碰¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤Î¥²¡¼¥à¤â¤Þ¤¿9-11¤ÈÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢²¦ÒØ碰¤¬¼è¤Ã¤¿11ÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë9ÅÀ¤Þ¤Ç¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¦ÒØ碰¤Ï88²ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤ÄÊý¤âÂÇ¤ÄÊý¤À¤¬¡¢ÊÖ¤¹Êý¤âÊÖ¤¹Êý¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á²¦ÒØ碰¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1²ó¤Î¤ß¡£¶²¤í¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÀºÅÙ¤À¡£¤³¤ì¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÀ¨¤ß¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¶¶ËÜ¤â¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£µ¡¤ò¸«¤ÆµÕ½±¤ò¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¤Ä¤Ê¤®¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«8ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬Å¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î°ÒÎÏ¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1981Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÆ¸Îè¡ÊÃæ¹ñ¡Ë°ÊÍè44Ç¯¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¶ËÜ¤Î³èÌö¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ÈÂîµå¶¥µ»¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢µâ¤á¤É¤â¿Ô¤¤Ì¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸¡§°ËÆ£¾òÂÀ¡ÊÂîµå¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë]