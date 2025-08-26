元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新。インタビュー取材を受けたことを報告した。



【写真】ノースリーブの衣装で優しい笑顔

「ヨガジャーナルさんで、前中後編の3本立てでインタビューしていただきました。」と投稿。「療養中、ヨガジャーナルさんの記事にとても励まされていたので、そこに自分がこうして出られるのがとても嬉しいです！！」とつづり、透け感ある淡い水色のノースリーブの衣装で優しくほほ笑む写真を掲載。



「ヨガジャーナルさんからいただいた勇気や励みを今度は私が届けられるようになれたらと思い、お話ししました。みなさんがメンタルヘルスについて考えるきっかけになれば！」と続け、「ぜひ読んでください！撮影/長谷川梓」と呼びかけた。



渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため仕事を休養し、2024年８月末で同社を退社した。同年10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表し、専門治療が終了したこと明かしていた。現在はフリーで活動中。６月25日にはファースト写真集を発売。



（よろず～ニュース編集部）