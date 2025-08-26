元祖“びしょ濡れフェスの女神”ソンミ、真っ赤な網タイツ姿でベースを弾く大胆なビジュアルが話題

歌手ソンミが格別なコンセプトを盛り込んだティザーを公開し、本格的なカムバックを知らせた。

去る8月25日、ソンミは公式YouTubeチャンネルおよびSNSなどを通じて、新しいデジタルシングル『BLUE！』のミュージックビデオティザーを公開した。

公開された動画は、「恋人がゴキブリになったらどうする？」という意味深長な質問とともに始まる。

続けて、強烈な短い金髪、退廃的な雰囲気のスモーキーメイク、洗練されたレッドトーンのファッションなど、圧倒的なスタイルでポイントを加えたソンミが現れ、視線を釘付けにする。

（写真＝ABYSSカンパニー）ソンミ

また、屋上でベースを背負っている姿からはシックでファンキーな魅力まで感じられ、感嘆を誘う。先立って公開されたカムバックトレーラー動画で、彼女が華麗なベースパフォーマンスを披露し、期待感を高めただけに、今後披露するステージに対する関心も高まっている。

それだけでなく、短いが中毒的なメロディーとともに突然梯子を上ってくる“奇妙な形”が登場し、好奇心を刺激した。ソンミが新曲『BLUE！』を通じてどんなメッセージを伝えるか注目されている。

特に、今回のティザーには新曲の音源の一部がベールを脱ぎ、曲全体に対する好奇心を刺激している。

なお、ソンミの新しいデジタルシングル『BLUE！』は8月26日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソンミ プロフィール

1992年5月2日生まれ、本名イ・ソンミ。中学3年生だった2007年2月にガールズグループWonder Girlsのメンバーとしてデビュー。Wonder Girls は一世を風靡するが、ソンミは2010年1月に学業を理由に活動中断を発表。その後、2013年8月に『24 Hours』でソロデビューした。以降もソロ曲を発表し、2015年6月には5年半ぶりにグループにも復帰。2017年のグループ解散後は、ABYSSカンパニーに移籍し、ソロアーティストとして活躍している。“脚線美”と聞いて思い浮かべるアイドルの代表格との声も。