漫画家でタレントの浜田ブリトニー（46）が26日、自身のブログを更新。SNS上での誹謗中傷問題について「現在は法的手続きを進めている段階」と伝えた。また関連企業や関係者などに「詐欺行為、反社会的勢力との関係、宗教団体との関わり、金銭トラブルがある」といった内容のメール、DMが届いていることが分かったことを明かし「すべて事実無根」と否定した。

浜田は「関係者各位」として「ここ最近続いておりましたSNS上での誹謗中傷問題については、一旦落ち着いており、現在は法的手続きを進めている段階です」と伝え「進展がありましたら、改めてSNSにてご報告いたします」とした。

さらに「また、『浜田ブリトニーが詐欺行為、反社会的勢力との関係、宗教団体との関わり、金銭トラブルがある』などの虚偽内容を含むメールやDMが、出版社・プロダクション・関連企業・関係者の皆さまに複数届いていることを確認しております」と明かした。

これには「これらの情報はすべて事実無根です」と否定し「このような虚偽情報の送信は、名誉毀損や信用毀損にあたるため、現在、法的措置を検討しております」としている。

そして「引き続き、情報提供をしていただける方は私までご連絡いただけますと大変助かります」と呼び掛けた。