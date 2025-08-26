¥í¥±¤Ç¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤Î¥«¥ß¥Ê¥ê¤Þ¤Ê¤Ö¡¢Éé½ýÍâÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤ÎÃÝÆâ¤Þ¤Ê¤Ö¡Ê36¡Ë¤¬26Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡×¤Î¥í¥±¤Ç±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ê¤±¤ó¡Ë¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ê¤Ö¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥±¤Ç¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ËÂç¤¤Ê²»¤¬¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÃÇÎö¤ÇÁ´¼£8½µ´ÖÄøÅÙ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë»öÁ°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç½àÈ÷±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ë¤ÏÇÛ½ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤ÆÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤Ê¤Ö¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ë¤Ï°¡±ô¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¶á½ê¤Î°¡ÀÚ¿Ý¸®¤Ç¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤á¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥Í¥¿¤Ë¡£¡ÖËÍ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄËÉ÷·Ý¿Í¤Ï¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯CLUB¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡öÆÚ¥ì¥Ð¡¼100g¤¢¤¿¤ê¤Î°¡±ô´ÞÍÎÌ6.9mg¡¡¥×¥ê¥óÂÎ´ÞÍÎÌ284mg¡×¤ÈÆ¦ÃÎ¼±¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¡öÃÇÎöÍâÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Ø¤Þ¤º¤ÏÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ëµ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀê¤¤www¡¡¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¼£¤ê¤«¤±¤Ç¾Ç¤Ã¤ÆÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤Ö¤µ¤ó¡ª¤ªÂç»ö¤Ë¡ª¤Ï¤ä¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£