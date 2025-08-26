イタイイタイ病が初めて報道されて、今年で70年を迎えます。



患者がゼロとなった今、被害が繰り返されることはないのかシリーズで検証します。



取材を続けている数家解説委員です。



2日目のきょうは、今年4月にカドミウム汚染米が検出された秋田県の事例から富山県の対策が適切かどうか、取材しました。



米どころ、秋田。



今年4月、カドミウム汚染米が市場に流通したことが明らかになりました。





県担当者「検査を行った8検体のカドミウムの検出値は0.47から最大値0.87ppmです」食品衛生法に定められた基準値、0.4ppmを超えていたのです。生産者「水不足が原因で水が来なくなって水が田んぼに入っていないとか、そういう状況が続いたということです。ちょっと考えが甘かったなというのは実際、そう思います」秋田県では、カドミウムの吸収を抑制するため穂が出る時期に水を張るよう指導していますが、去年は猛暑により水が不足し、不十分でした。この生産者が出荷したおよそ86トンが自主回収の対象となりました。カドミウム汚染米が生産されたのは秋田県小坂町。小坂鉱山から産出される銀や銅、亜鉛で栄えた町です。精錬所からの煤煙や排水の影響で田んぼはカドミウムに汚染されました。「カドミウムの基準を超えるお米が採れる可能性があるという認識はやっぱりお持ちなんですか？農家として」コメ生産者「あります。あります。やっぱり水管理をしっかりやんなきゃというのは、もうずっと前から言われていることだから」「元々、小坂は鉱山の町で土壌改良とかいろいろして頑張ってたんですけど」かつて日本の三大鉱山と呼ばれた小坂鉱山。1990年まで採掘が続きました。生産者「ここずっと何十年も鉱山の方から排水流してやったから、ずっと何十年も」「色で言うと何色ですか？」「黄色、黄色、真っ黄色・・・」川に流れていたのは、黄色の水でした。秋田県は。秋田県 水田総合利用課 伊藤課長「県内大小を含めて約250の鉱山が存在していました。現在は全て休廃止となっていますが、こうした鉱山からのカドミウムの流出だったりとか、鉱山の周辺や河川の下流地域でのカドミウム含有米の発生の可能性がある地域だと我々も捉えています」そこで、秋田県が取り組んできたのは、水の管理の徹底と、JAや生産者による自主的な検査の要請です。問題となったコメを出した生産者は、検査をしていませんでした。生産者「今回、カドミウム米を超過、数値の超過米を出したわけなんですけども、出したくて出している人が誰もいないということですね。カドミは0.4という基準があるわけなんですけども、検査する義務的なものが一切ないわけなんですよ。その辺をやっぱり国とか県とか、あと諸々の関係者の方々と、これ今後やっぱり課題なのかなというのがあります」「カドミウム濃度の検査の義務化」を求める声があがっています。秋田県の健康被害を調べた医療研究チームによると、カドミウムを過去に摂取したためカドミウム腎症を発症した人は28人。このうち1人は、イタイイタイ病の疑いがあると指摘しています。秋田県のカドミウム汚染米は毎年およそ500トンに上り、県が流通前に買い取ってきました。秋田県 水田総合利用課 伊藤課長「ここ数年は（毎年）約500トンの買い入れを行い、その買い入れ金額は約9000万円となってます」そこで、開発したのがカドミウムの吸収がほとんどない新品種「あきたこまちR」です。今年から本格的に作付けを始めました。秋田県 水田総合利用課 伊藤課長「現在のところ種子の購入量から見ますと98％があきたこまちRに変わるということなんで、我々が目指しているところにかなり近づいているなというふうに考えています」また、秋田県の汚染米は全て、復元工事をしていない田んぼのコメでした。この事実は、富山でどう認識されているのか。富山県は、復元工事をした田んぼのコメは定期的に検査していて、これまで基準値を超えたことはありません。しかし、復元工事をしていない田んぼのコメは検査を継続していません。「県として積極的に検査を呼びかけるお考えというのは？」富山県 農業技術課 大川内課長「そこについてはありません。基本的には安全だというふうに認識しておりますので」毛髪に含まれるカドミウムの濃度を調査したデータです。富山県は17.0ppbと全国平均を上回りました。これは2021年度に調査された結果です。さらに、新たな問題も出ています。カドミウムに汚染された田んぼの復元は、33年の歳月と総額407億円をかけて工事が行われました。復元方法は、まず、汚染された表面の土を剥ぎ取って奥深くに埋め込み、その上に砕いた石を入れて新しい土で覆います。工事開始から40年以上が経った今、稲刈りの現場では・・・。「どんな状況になっとるんですか？」コメ生産者「長靴で、はやもうこれだけずぼるから、コンバインならもう3トン以上あるからね、これ、だから、やこい」「これ、でも見てましたら、コンバインのお腹ついてる感じですよね？」「そうそう、腹はもうつかえています。腹つかえたら、もう、今やっとかし出てきたんだけどバックして」数家解説委員「わー！これはひどい。こんな感じですね。水分たっぷり含んでて、はあ、これだとコンバインの重さがあると全部潜ってしまいますね」農業機械が大型化して重くなり、至るところで地盤沈下が発生していました。今年、富山県がアンケートしたところ、地盤沈下などが新たに674か所で分かり、合わせて1326か所となりました。復元費用は、原因となった三井金属鉱業が39.39％の負担にとどまり、残りは県や市などが分担しました。さらなる補修は、一体誰が負担すべきなのでしょうか。