「スピードと対人能力に優れた右SBだ」ブレーメン指揮官が新加入の菅原由勢に期待すること「彼と言葉を交わして…」
ブンデスリーガのブレーメンは現地８月26日、イングランド２部サウサンプトンから日本代表DF菅原由勢を１年間の期限付きで獲得したと発表した。
菅原は月曜日にメディカルチェックを受け、即日でブレーメンに加入することが決まった。来夏には買い取りオプションが付帯している。
クラブの公式サイトによると、ブレーメンのプロサッカー部門責任者であるペーター・ニーマイヤー氏は、「我々は、菅原がクラブを選んでくれて非常に嬉しく思う。彼は欧州で長くプレーし、プレミアリーグやオランダ１部での経験も持っている。アルクマールでは約200試合に出場した。彼はすぐにチームの助けになると確信している」とコメントした。
また、ホルスト・シュテフェン監督も「菅原は高いレベルで実力を証明してきた。スピードと対人能力に優れた右サイドバックで、サイドで他のポジションもこなせる。彼と言葉を交わして、ポジティブな姿勢とメンタリティを感じた。きっとチームに良い影響をもたらす」と評価している。
注目のニューカマーは「ここに来られて、とても嬉しい。ヴェルダーは自分にとって大きなクラブ。ファンの前でプレーするのが待ちきれない」と意気込みを語っている。
これまでオランダ、イングランドを渡り歩き、新天地はドイツへ。実績十分な菅原は即戦力として期待されているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
