県内ほとんどの小中学生は、夏休みも残りわずか。9月1日からは2学期が始まります。

夏休みの宿題に、そして新学期の勉強にも役立つアイテムを調査しました。

長崎市の文房具専門店「石丸文行堂」。

店内には、机まわりの整理整頓や効率的な学習をサポートしてくれるアイデア商品のほか、自由研究がまだという人向けの、手軽な工作キットなどが多数そろっています

（石丸文行堂 三佐 和智美さん）

「普段の学習にも使える便利な機能の学習グッズもありますので、夏休みの(追い込みの)宿題に、ぜひ役立ててもらいたい」

新学期を前に、夏休みの宿題や普段の学習に役立つ便利グッズランキングです。

【第5位】「ルーズリーフパンチ」 1,760円(税込)

『ルーズリーフパンチ』です。

学習用のプリントなどを保存したいときに便利。

突起をあわせれば、簡単に規則正しい穴を開けられるので、

バインダーに挟んで整理できます。

【第4位】「ぐるっと開く勉強バック」 4,620円(税込)

ファスナーが大きく開くので使いたいものを見つけやすく片付けも簡単です。

筆記用具やハサミなどの小物はポーチに。

B5サイズのノートなど勉強に必要な文房具など一式をまとめて収納できます。

取手も付いていて持ち運びも便利。

片付けが苦手な人におすすめです。

【第3位】「カドノオモクリップ」 660円(税込)

クリップにおもりが付いていて教科書の角をちょこっと挟んでページをキープ。

本を手で押さえるストレスがなくなり勉強に集中できます。

クリアタイプなのでクリップの下の文字も透けて見えます。

ペンケースなどに入れて持ち運べます。

【第2位】「光でいまやる！時っ感(じっかん)タイマー」 3,850円(税込)

電子音で終了時間を知らせます。

『光でいまやる！時っ感タイマー』が第2位。

つまみを回してセットするだけのカンタン操作。時間の経過が見た目でも分かりやすいのが特長です。（色の面が減っていく様子）

テスト前など集中して学習したいときの時間配分や日常生活でも時間感覚の習慣づけに最適。

【第1位】工作キット「デスクの上の小物たち」 1,760円(税込)

（石丸文行堂 三佐 和智美さん）

「1位は “工作キット デスクの上の小物たち” です」

夏休みの宿題にも使える工作キット。机の上で活用できる、様々な便利なアイテムが作れます。

（石丸文行堂 三佐 和智美さん）

「ペン立てや小物入れ、スマホスピーカーなど、6種類のアイテムから選んで作ることが出来る工作キットです。説明書付きで子どもでも簡単に作れます」

好きな飾りや色付けをして、自分だけのオリジナル作品に仕上げられるそうです。

【オススメ】「お金を取っちゃう貯金箱」 1,320円(税込)

自由研究がまだ…という人におすすめの商品も。

手軽に作れる『お金を取っちゃう貯金箱』は、ハンドルを回すと…。

かわいい動物が出てきて、コインを引き込みます。

材料は、ペーパークラフトと木工パーツ。

好きな動物の顔を描くこともでき、工作することで “からくりの仕組み” も学べます。