雨にも関わらず猛暑日のところも 水分･塩分補給を心がけて【これからの天気(26日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
27日(水)は、警報級の大雨になるところがありそうです。
◆注意報
現在、南魚沼市と湯沢町に【大雨注意報】、湯沢町にはあわせて【洪水注意報】、また県内全域に【カミナリ注意報】が発表されています。
◆27日(水)の天気
・上越地方
昼ごろまでは晴れ間もあり、猛暑日のところがあるでしょう。ただ午後は各地で雨となり、夕方以降は激しく降ることもありそうです。
・中越地方
昼ごろから断続的に雨が降るでしょう。カミナリを伴って激しい雨の降るところもあり、警報級の大雨になる可能性があります。
・長岡市と三条市周辺
朝から雨雲のかかるところがあるでしょう。ただ雨のピークは午後で、昼過ぎからは所々激しい雷雨となりそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
夕方にかけて雨が降り、局地的に激しく降るでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水に注意・警戒が必要です。
・下越：村上市から聖篭町
朝から昼過ぎが雨のピークで激しい雷雨に注意・警戒が必要です。その後も、夜にかけて雨雲のかかるところがあるでしょう。
◆風と波
下越と佐渡で風が強まる時間があるでしょう。波の高さは、上越・中越でのち2m、下越・佐渡で最大2.5mの予想です。
◆熱中症情報
雨にも関わらず、猛暑日のところがあるでしょう。こまめな水分補給と涼しい場所での休憩を心がけてください。
◆週間予報
28日(木)は日差しが届きますが、一部にわか雨があるでしょう。
29日(金)～9月1日(月)にかけては、晴れる時間が長く所々で猛暑日になりそうです。
