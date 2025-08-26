これからの気象情報です。

27日(水)は、警報級の大雨になるところがありそうです。



◆注意報

現在、南魚沼市と湯沢町に【大雨注意報】、湯沢町にはあわせて【洪水注意報】、また県内全域に【カミナリ注意報】が発表されています。



◆27日(水)の天気

・上越地方

昼ごろまでは晴れ間もあり、猛暑日のところがあるでしょう。ただ午後は各地で雨となり、夕方以降は激しく降ることもありそうです。



・中越地方

昼ごろから断続的に雨が降るでしょう。カミナリを伴って激しい雨の降るところもあり、警報級の大雨になる可能性があります。



・長岡市と三条市周辺

朝から雨雲のかかるところがあるでしょう。ただ雨のピークは午後で、昼過ぎからは所々激しい雷雨となりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

夕方にかけて雨が降り、局地的に激しく降るでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水に注意・警戒が必要です。



・下越：村上市から聖篭町

朝から昼過ぎが雨のピークで激しい雷雨に注意・警戒が必要です。その後も、夜にかけて雨雲のかかるところがあるでしょう。



◆風と波

下越と佐渡で風が強まる時間があるでしょう。波の高さは、上越・中越でのち2m、下越・佐渡で最大2.5mの予想です。



◆熱中症情報

雨にも関わらず、猛暑日のところがあるでしょう。こまめな水分補給と涼しい場所での休憩を心がけてください。



◆週間予報

28日(木)は日差しが届きますが、一部にわか雨があるでしょう。

29日(金)～9月1日(月)にかけては、晴れる時間が長く所々で猛暑日になりそうです。