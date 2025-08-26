【特集】「不登校」の親子と向き合う元教師「心が疲れたんだ」寄り添い続けた33年間【新潟】
新潟市に不登校で悩む親子を支える元教師がいます。30年以上様々な声に耳を傾け、寄り添い続けてきた男性の思いを取材しました。
新潟市中央区の一室に悩みを抱えた親が集まりました。
■子どもが不登校を経験 当時中学2年生の保護者
「突然 頭が痛いと言って(学校を)休んだ。3日くらい休んだあたりでいつもなら動き出すが気配がなくて、これはおかしいなと。『どうした？』と聞くと『心が疲れたんだ』と。これは一大事だと思った。」
■子どもが不登校 高校3年生の保護者
「先生から様子を聞くと仲間と楽しそうに話して冗談も言い合っていると言うが、学校には行かない。どういうことか分からない。」
子どもの発達と不登校を考える「アーベルの会」。保護者や教師が参加して、子どもの状況や経験を語り合います。
■子どもが不登校 高校1年生の保護者
「高校になってから毎日お弁当。『行かないかな』と半分思っているけど、弁当を作るようにしている。『行く』となったときに『弁当ない』『じゃあ行かない』と言われるのが嫌で。親の安心材料じゃないけど、気休めでやっているというのが本当のところ。」
会を開いているのは、元中学校教師の西伸之さん、67歳です。
■不登校に悩む親子を支援 西伸之さん
「いろいろやっても駄目だなと、諦めみたいな気持ちになることはなかった？」
■子どもが不登校を経験 当時中学2年生の保護者
「なりました、ずっと引きこもり状態。この子が一生引きこもりでも、私と家族が楽しければそれでいいじゃないかと。」
■不登校に悩む親子を支援 西伸之さん
「開き直りじゃないけど、そこまでなった？」
■子どもが不登校を経験 当時中学2年生の保護者
「そう思えたら色々なことが少しずつ動き始めて『こういうこと？』みたいな。『西先生が言っていたのこれだ！』と思った。」
30年以上前から、毎月欠かさず不登校などに悩む親子の声に耳を傾けてきました。
■不登校に悩む親子を支援 西伸之さん
「来てくれるだけですごいエネルギー。たぶん一番しんどいときは、こんな所に来る気力もない、抱え込んで。でも、ここに来られるってことは、ちょっと動けて、何かヒントをもらいたいと。だから、よく来てくださってありがとうございますという気持ち。」
■子どもが不登校 高校1年生の保護者
「不安を和らげに来ているというか、正直 不登校って孤独なんですよ。わかってもらえないことが多くて。ここにくると自分でも何を言っているか分からないときもあるが、聞いてもらえるし、こんなんでいいんだよと教えてもらうこともあるし。」
西さんが会を始めたのは、35歳のとき。
初めて不登校の生徒を担任したことがきっかけでした。
■不登校に悩む親子を支援 西伸之さん
「一生懸命その子に関わったつもりでいた。毎日家庭訪問して『明日は頑張ってこよう』とか『約束しよう』とか。彼も『頑張るよ』と言いながらやっぱり休みが続く。そうすると、教師として自分が良かれと思っていたことが、もしかしたらその子にとってはつらい思いをさせていることもあるんだと、自分をもう一回見つめ直さなきゃと思ったことがすごく大きかった。」
『不登校』の児童・生徒数は、年々増加しています。文部科学省が定義する年間30日以上欠席する『不登校』とされた小・中学生は、2023年度初めて30万人を超えました。県内でも5617人と、8年連続で過去最多を更新しています。
西さんは、アーベルの会で指導ではなく〝気づき〟を大切にしてきました。
■不登校に悩む親子を支援 西伸之さん
