仲村トオル“福山雅治の兄”で“有村架純の父”役「DNAの難易度が高かった」
俳優の福山雅治、有村架純、仲村トオルらが26日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の完成披露試写会に参加した。
【全身ショット】華やかな純白ドレスで登場した有村架純
東野圭吾氏の人気小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）を実写映画化。福山演じる主人公・神尾武史はラスベガスでも名を馳せるマジシャンでありながら、金にシビアで息を吐くように嘘をつくという超個性派キャラクター。父の死をきっかけに武史とバディを組み、事件の真相に迫っていく武史の姪・神尾真世役を有村が務める。
武史の兄で、真世の父で、物語の発端となる殺人事件の“被害者”の元中学校教師という・神尾英一役を仲村が演じている。冒頭のあいさつで仲村は「福山くんのお兄さんで、架純ちゃんのお父さんというDNAの難易度がめっちゃ高い役でした」と苦笑い。「頑張って振り絞ってそのDNAを出したつもりです。感じていただけたらうれしいです」と呼びかけて笑わせていた。
有村は役作りのために、仲村をスマホの待ち受けに設定していたことが明かされた。それを報告された際を振り返ると仲村は「だらしなく喜びがあふれた笑顔をしていた」と苦笑いで報告。ただ、その直後に「すごい心配になった」と明かし「僕が出ると解禁されていなかった。ほかの現場で、そのスマホを見られたらどうしようと思って。僕は全てを失うことになるのではないかと思った」と話して笑いを誘っていた。
この日は、成田凌、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、犬飼貴丈、岡崎紗絵、伊藤淳史、生瀬勝久、田中亮監督も登場した。
