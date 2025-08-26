JO1白岩瑠姫、プレゼントに大興奮「宝物にします」 今後挑戦したいこと告白
グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が26日、都内で行われた長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』公開記念舞台あいさつに出席した。
【写真】似顔絵のプレゼントに素敵な笑顔を浮かべた白岩瑠姫
白岩はミュージシャンを目指しながらも不確かな未来に悩む地球の高校生である主人公・ヨウの声を演じる。さらに主題歌「巡星」は、白岩のセルフプロデュースによる初映画主題歌となり、RUKI名義で白岩が担当する。
今回、初声優、初映画主題歌と、初めての経験が多かった白岩。今後、挑戦したいことを問われると「いっぱいあるのですが、新しい姿を見せていきたい気持ちはあるので、僕としてもグループとしてもやっていないことを」と話しつつ、「そのやっていないことを聞いているんですよね」と、自らツッコみ、笑いを誘った。
共に登壇した脚本家・西田シャトナー氏から「昆虫、苦手なんですよね。採りにいきません？」と問われると、「うっ」と苦笑い。昆虫には触れずに「また西田さんと作品やりたいなという夢はできました」と声を弾ませた。
今作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作を開始。原作の設定と世界観を踏襲し、静野孔文監督のコンセプトをもとに制作陣・脚本家とともに生み出した完全オリジナルストーリー作品となっている。登場人物はすべて新たに設定し、原作同様に貞本義行氏がキャラクターデザインを担当する。
イベント終盤には、貞本氏から白岩の似顔絵とヨウが描かれたイラストがプレゼントされた。白岩は「え！くれるんですか！大事にします、宝物にします、部屋に飾ります」と大興奮だった。
