JO1白岩瑠姫、“終の美学”熱弁 何事にも全力で「最後になってもいい気持ち」「後悔ない人生に」
グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が26日、都内で行われた長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』公開記念舞台あいさつに出席。自身の美学を語った。
【写真】キラキラ王子様すぎる…！ピースで満面の笑みを浮かべる白岩瑠姫
白岩はミュージシャンを目指しながらも不確かな未来に悩む地球の高校生である主人公・ヨウの声を演じる。さらに主題歌「巡星」は、白岩のセルフプロデュースによる初映画主題歌となり、RUKI名義で白岩が担当する。
作品にちなみ、絶対に譲れない信念を問われた白岩は「いっぱいあるんです」と悩みつつ、「俺は終わりがあることにすっごい美学を感じているんです。人も生まれたら終わりが来るから、儚（はかな）い。それを魅力的に感じているんです」と語り出した。
続けて「今回『巡星』という曲を出したのですが、何曲この世に曲を残せるか、今後いろんな作品に関われるかわからないこそ、そこに美学を感じているんです」と説明。「だからこそいただいたお仕事や目の前のことはできるだけ出し切りたいんです。ステージでも、このステージが最後になってもいい気持ちでやる。そこにこだわりがあって、いつ終わりになってしまっても後悔ない人生にしようとしています」と熱弁した。
今作は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作を開始。原作の設定と世界観を踏襲し、静野孔文監督のコンセプトをもとに制作陣・脚本家とともに生み出した完全オリジナルストーリー作品となっている。登場人物はすべて新たに設定し、原作同様に貞本義行氏がキャラクターデザインを担当する。
舞台あいさつには、脚本を務めた西田シャトナー氏も登壇。貞本氏からは、白岩の似顔絵がプレゼントされた。
