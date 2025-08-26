ティラミス好き必見！　ローソンが人気洋菓子店とコラボ　4品をコンプリートしてみた

ローソンのスイーツ売り場に、ティラミス好きにはたまらないラインナップが並びました。8月19日（火）から販売がスタートした、洋菓子店「C³（シーキューブ）」との初タッグ商品を、4種類すべて購入して食べ比べてみました！

◆ほろ苦さが上品な「ティラミスどらもっち」



「ティラミスどらもっち」（268キロカロリー）は、人気シリーズ「どらもっち」のティラミスバージョンです。

「ティラミスどらもっち」

もちぷに食感のチョコ生地どら焼きに、北海道産マスカルポーネを使ったチーズクリームとほろ苦いコーヒーペーストが閉じ込められています。





ひと口食べると、 ミルキー なチーズのコクと濃厚な コーヒー の風味が口いっぱいに広がり、どら焼きという親しみやすい形ながら、本格的なティラミスを楽しめました。

◆とろける口どけ「くちどけティラミスクレープ」



「くちどけティラミスクレープ」（344キロカロリー）を袋から取り出すと、ココアパウダーがかかったクレープが登場。ひと口かじると、マスカルポーネ入りのホイップとミルクホイップのダブルクリームが口の中でとろけます。

中には、コーヒーシロップがしみたココアスポンジも入っていて、そのしっとり感がたまりません。アーモンドクランチのカリッとした食感もいいアクセントでした。

◆サクサク×とろり「ティラミスクッキーシュー」



「ティラミスクッキーシュー」（345キロカロリー）の表面のクッキー生地はザクザクとした食感で、シュガーコーティングされた部分が香ばしく、底はやわらかくて歯切れがいいです。ココアパウダーがほろ苦さをプラスしています。

「ティラミスクッキーシュー」

中のクリームは2種類。マスカルポーネ入りホイップクリームはふんわりなめらかで、ほのかな酸味とコクのある甘さ。コーヒーチップ入りティラミスクリームは、ザクザクとした食感のチップが入っていて、しっかりとした苦みが感じられます。



底にはしっとりとしたスポンジが隠れていて、食感の変化も楽しい。ティラミスの要素をぎゅっと詰め込んだ、満足度の高いクッキーシューでした。

◆新感覚の「ティラミスコーヒーゼリー」



「ティラミスコーヒーゼリー」（193キロカロリー）をスプーンですくってみると、1〜2センチメートル角にカットされたミルクゼリーと、粗くクラッシュしたコーヒーゼリーの2層構造になっていました。

コーヒーゼリーは、しっかりとした苦みに加えてかすかな酸味も感じます。甘さはかなり抑えめ。一方のミルクゼリーは、ぷるぷると弾力があって、やさしいミルクの味わいと控えめな甘さが特徴的です。



上のティラミスクリームが加わると、ゼリーなのに本格的なティラミスの味わいになります。

今回のコラボでは、定番のティラミスが「どらもっち」「クレープ」「クッキーシュー」「コーヒーゼリー」の4つの形で楽しめました。どれも300円前後と手ごろな価格ながら、それぞれ工夫が凝らされていて、味も食感もまったく違う、新しいティラミスの魅力を堪能できました。

（文＝minto）