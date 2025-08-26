人気TikTokerときちゃんの2nd写真集「ときちゃんネイキッド！」（撮影：塩原洋、税込3500円、扶桑社）が8月29日にリリースされるのに伴い、第三弾となるイメージカットが公開されました。



【写真】街角でシースルーランジェリーの大胆撮影に臨んだときちゃん

同作は、ときちゃん初の海外ロケとして台湾・台南を舞台に撮影。大自然の中で全裸となったカットや、ボリューミーなヒップに“急接近”したカットなども収録されています。



今回届いたイメージカットでは、恥ずかしの大胆シースルーランジェリーに身を包み、屋外で美しいプロポーションを見せつけます。淡いパープル柄のシースルーランジェリーはまさに妖艶の一言。路上の原付バイクにまたがってけだるい表情を見せたかと思えば、タイル壁画の前に立ったポーズでは、すけすけケランジェリーからのぞく、おへそやVラインの美しさが際立ちます。さらにぷりっとした弾むようなヒップのドアップは必見で、いずれもときちゃんの魅力を余すところなく写し出しています。ページをめくる手が止まらない、刺激的な写真集です。



写真集発売を記念した、ネットサイン会の開催も決定。 9月5日19時30分からの開始予定となり、下記ページより予約もスタートしました。今回のネットサイン会でしかゲットできない特典物も用意されています。



【ときちゃんプロフィル】

1995年、神奈川県生まれ。身長161センチ。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』、1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）の大ヒットを受け、2nd写真集を扶桑社よりリリース。最新情報は@menmenman_39