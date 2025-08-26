Æü¸þºä46Èþ½÷¤¬¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ÈÈþÎï¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØB.L.T.10·î¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¾®ºä¤µ¤ó¤¬Æ±»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¥½¥í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖB.L.T.2025Ç¯10·î¹æ¡×
É½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¾®ºä¤µ¤ó¤òÂª¤¨¤¿ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¡£º£²ó¤Ï¡È¤³¤µ¤«¤Ê¤ÈÍ·¤Ü¤¦¡ª¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾®ºä¤¬¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ºä¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ·¤ó¤ÇÅê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£Ã¯¤â¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖB.L.T.¡×¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»Ë¾å²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë20000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡£¾®ºä¤µ¤ó¤Ï15th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤È¤â¤ËW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶âÂ¼Èþ¶ê¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶âÂ¼¤È»ä¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Î¤ÏàÀïÍ§á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Æ±´ü¤Î¶âÂ¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢àÀïÍ§á¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡½¡½¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ê¤¬¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦郄¶¶Ì¤ÍèÆú¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»ï¤Ë¤Ï¤Û¤«¡¢ÂçÌî°¦¼Â¤µ¤ó¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢»³ÅÄÅí¼Â¤µ¤ó¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁáÀ¥·Æ¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®ÅÄ°¦·ë¤µ¤ó¡¢¶áÆ£º»¼ù¤µ¤ó¡ÊAKB48¡Ë¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀÐÅÄÍª²Â¤µ¤ó¡¢»ÔÂ¼°¦Î¤¤µ¤ó¡ÊHKT48¡Ë¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£