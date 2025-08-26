「いくら？」と質問攻め、後日ネットで特定まで…10年ぶりの友人がヤバすぎた【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは10年ぶりくらいに同級生と会いました。すると身に着けていたアクセサリーが気になったようで「どこのブランド？」「いくら？」と聞かれたのでした。話をそらしますが、家に帰ってからも金額を調べたとラインが来てびっくり。普通は値段とか聞くものなのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。
近しい友達でお互いそれをよしとしているのなら、モノの金額の話をすることもあると思いますが、今回は10年ぶりに会う友達ですよね。
お金の話は、人によって「気兼ねなく話せる」という人もいれば、「できれば触れたくない」と感じる人もいますよね。デリケートな話題だからこそ、あまり深入りしてしまうと関係がギクシャクしてしまうこともあります。今回のケースからも、無理に切り込むよりも避けた方が無難だということがよく分かります。
10年ぶりに会ったのに「それいくら？」
今日10年ぶりぐらいに同級生と会いました。
そのときに指輪とネックレスをつけていて両方どこのブランド？○○の物っぽいけど✨と聞かれました💦
ちょっとしつこく聞かれたのでそれに答えると、今度はいくらだったの？？と聞かれ💦
さすがにえ？と思い、話をそらして答えなかったんですが今さっきラインがきて「ネットで調べてみたんだけど○円～って書いてあったよ。今は値段がいろいろ上がってるから前買ったならもう少しこの値段より安かった？？」と言われました😱
ちょっとドン引きしちゃって...
金額とか調べたりするもんですか！？！？
みなさんの周りにこんな人いますか？
値段とか聞くのって別に普通な感じなんですかね😂⁉️
お金の話よりもっと積もる話があっただろうに…。よほどアクセサリーがうらやましかったのでしょうか。
ママリに寄せられた回答
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
気になっても金額は聞かない
うらやましかったのかな？
もし気になったとしてもその場で調べたり金額聞いたりはしませんね😅
気になっても金額を聞いたり、調べたりはしないというこちらのママ。帰宅後に、こっそり自分で調べて金額を知るだけならいいのに、わざわざラインで報告してしまっているのが間違いですよね。
付き合い長くてもお金の話はしたくない派
アクセサリーでは無いですが、学生時代からの友人が新居に来て「〇〇〇〇万くらいした？？親から援助とかあった？」って具体的に聞かれて嫌でした😂付き合い長くてもリアルなお金の話はしたくない派です💦
家で調べるのは勝手にしたらいいけど、わざわざ言ってこないで💭って思います。
付き合いが長くても、リアルなお金の話はしたくないというこちらのママ。こういう考えの人もいるため、なかなかお金の話をするのは難しいですよね。
デリケートなお金の話はしない方が吉
その代わりに、お互いが楽しく盛り上がれる話題を見つけられれば、余計なストレスを抱えることなく会話を楽しめそうです。趣味や子どもの成長の話、最近見たテレビや映画など、ちょっとした日常の話題でも十分心地よい交流ができますよね。気持ちよく会話を続けるためには、お金以外の共通点を見つけていくことが一番の近道なのかもしれません。
