「会いたいな」妻の妊娠中に夫がスナックママに送ったLINE…どうしても許せない！【ママリ】
仕事の付き合いとはいえ、夫がスナックやキャバクラに行くことにモヤモヤすることもありますよね。この記事では、妻の妊娠中に夫がスナックのママとこそこそLINEのやり取りをしていたことが許せないという投稿を紹介します。特に「会いたい」と送っていたことにショックを隠せないようで…。
妻の妊娠中に、飲み屋の女性とこそこそやり取りをする夫に嫌悪感を抱く声が多く寄せられました。その後、夫は妊活中から投稿者さんのことが怖かったと別居を申し出たそうです。
夫がスナックのママと親密LINE…
どこまで許せますか？
旦那がスナックのママとLINEのやり取りをしていました。
勝手にスマホを見てしまったのは良くないと思って反省はしてます。
ある日寝言で人の名前を呼んでいました。その前からなんだか夫婦関係がぎくしゃくしてはいまし。
そこから胸騒ぎがしてやってはいけないとわかっていながらスマホをみてしまいました。そしたら女性とのやりとりがあり、何回も。お店に行った日は「もう少し居たかったな」別な日には「会いたいなー」や、他愛もない「仕事行くとき凄い虫がいたよー」など。地震があった日には「揺れたね！いきなりでびっくりした、大丈夫？」などしかも可愛いスタンプや♥のスタンプを使ったやり取りでした。
仕事の付き合いだから飲み会やスナックに行くことは仕方のないことだと思っているので良いのですがLINEの交換をしてやりとりを何度もしていて「会いたいな」とか送っていることにショックでした､､､。しばらく何もなかったように過ごしていましたが、コソコソスマホをいじるようになったり、お風呂に行くのにもスマホを持っていくようになったり夜中に布団を被ってLINEしていたり、旦那が風呂に入っているときに脱衣場に髪を乾かしに行っただけなのに、慌てて浴室のドアを開けてビックリしたと言われ。
不信感しかなくある日問いつめたらやましいことは何も無いと言われLINEはスナックのママで俺が結婚していることも知ってるしお店で私のことで話を聞いてもらっていただけ。と言われ、スマホを見せてと言ったらそのやり取りは削除されてました。
少し前に夫婦関係がぎくしゃくしていたので何か不満とかがあるなら言って欲しいと話したところ何も無いと言われ避けられ続けていたのにママさんには不満話をしていました、まさか妊娠中に、そんなことされるなんて思いませんでした。
みなさんなら飲み屋の女性とのLINE交換ややり取りどこまで許せますか？私が神経質になりすぎなんでしょうか
出典：
qa.mamari.jp
夫婦関係がぎくしゃくする中、スナックのママと親密なLINEのやり取りをしていた夫。不信感が募った投稿者さんは問い詰めますが、夫は親密な内容を削除していて、ないと言っていた家の不満もスナックのママにこぼしていました。家の中でもこそこそスマホをいじったり、夫婦の問題を他の女性に話したりするのはモヤモヤしますね。
飲み屋の女性とやり取りする夫にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
妊娠中にそんな事されてたら私だったら正気じゃいられないです。
出典：
qa.mamari.jp
私は許せないです😫
本気の浮気じゃなくても、恋愛ごっこを楽しんでいる感じがイラッとします😇
出典：
qa.mamari.jp
本当に飲み屋のママであった場合、ママからしたらただのお客さんであって、営業目的で連絡先の交換はあるだろうとそこは許します。ただ、嘘をつく。LINEのトークを削除する。＝やましい自覚がある。の判断になりますね！
出典：
qa.mamari.jp
妻の妊娠中に、飲み屋の女性とこそこそやり取りをする夫に嫌悪感を抱く声が多く寄せられました。その後、夫は妊活中から投稿者さんのことが怖かったと別居を申し出たそうです。
元々不満やストレスがあったのかもしれませんが、まずは夫婦で向き合う機会があれば今とは違う方向へ向かっていたかもしれません。今はお互いに少し離れて、落ち着いたタイミングでこれからのことを話し合いできると良いですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）