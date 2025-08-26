大同市霊丘県楊荘村の白求恩特種外科医院旧跡。（８月１４日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

【新華社太原8月26日】中国山西省大同市霊丘県楊荘村には、ノーマン・ベチューン（中国名:白求恩）医師の足跡が至る所に残る。村の入口にはベチューン医師の像が立ち、傍らの展示板には「白求恩精神永放光芒（白求恩の精神は永遠に輝く）」と大きく記されている。近くにある白求恩記念館では、新たに設けられた展示がその生涯を静かに伝えている。

ベチューン医師は1935年にカナダ共産党に入党。38年初めに中国を訪れた時に、「立ち上がって反抗することなく、虐殺と腐敗を生み出す世界に生きていくことを私は拒絶する。今中国に行くのは、そこが最も私が役割を果たすことのできる場所だと感じているからだ」と自分の選択を説明した。

大同市霊丘県楊荘村入口にある白求恩像。（８月１４日撮影、太原＝新華社記者／李元昊）

38年6月に山西省忻州市五台県の八路軍晋察冀（山西・チャハル・河北）軍区司令部に到着すると、聶栄臻（じょう・えいしん）司令官に請われて軍区の衛生顧問になった。中国で600日余りにわたって抗日戦争を支援し、弾丸が激しく飛び交う戦場で負傷兵の救護に当たった。大まかな統計によると、自ら1200人以上の負傷者に手術や治療を行い、さらに2千人余りの負傷状況を検査した。39年10月、河北省淶源（らいげん）県で負傷兵の救助中に左手中指を切り、敗血症を発症。翌11月12日未明に亡くなった。

ベチューン医師は亡くなる前夜、「私はここでとても幸せだ。唯一の願いはもっと貢献することだ」と書き残した。まさにその願いの実践にささげた生涯だった。（記者/呂夢蒅、王学濤、李元昊）

大同市霊丘県楊荘村の白求恩特種外科医院旧跡にある負傷兵受け入れ室。（８月１４日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

大同市霊丘県楊荘村にある「友誼橋」。１９３８年、負傷兵が川を渡りやすいよう、ベチューン医師は兵士たちと共に楊荘村に橋を架けた。新中国成立後、住民たちが同じ場所に石橋を築き「友誼橋」と命名した。（８月１４日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）

２１日、山西省五台県松岩口村の白求恩模範病室旧跡。（太原＝新華社配信／高正国）

山西省五台県にある白求恩記念館。（８月１２日撮影、太原＝新華社記者／李元昊）

大同市霊丘県楊荘村に建てられた「白求恩」牌坊。（８月１４日撮影、太原＝新華社記者／李元昊）

山西省五台県の白求恩記念館を見学する天津市第二十一中学の生徒。（８月１２日撮影、太原＝新華社記者／李元昊）