ノーマン・ベチューン、中国の抗日戦争に命をささげたカナダ人医師
【新華社太原8月26日】中国山西省大同市霊丘県楊荘村には、ノーマン・ベチューン（中国名:白求恩）医師の足跡が至る所に残る。村の入口にはベチューン医師の像が立ち、傍らの展示板には「白求恩精神永放光芒（白求恩の精神は永遠に輝く）」と大きく記されている。近くにある白求恩記念館では、新たに設けられた展示がその生涯を静かに伝えている。
ベチューン医師は1935年にカナダ共産党に入党。38年初めに中国を訪れた時に、「立ち上がって反抗することなく、虐殺と腐敗を生み出す世界に生きていくことを私は拒絶する。今中国に行くのは、そこが最も私が役割を果たすことのできる場所だと感じているからだ」と自分の選択を説明した。
38年6月に山西省忻州市五台県の八路軍晋察冀（山西・チャハル・河北）軍区司令部に到着すると、聶栄臻（じょう・えいしん）司令官に請われて軍区の衛生顧問になった。中国で600日余りにわたって抗日戦争を支援し、弾丸が激しく飛び交う戦場で負傷兵の救護に当たった。大まかな統計によると、自ら1200人以上の負傷者に手術や治療を行い、さらに2千人余りの負傷状況を検査した。39年10月、河北省淶源（らいげん）県で負傷兵の救助中に左手中指を切り、敗血症を発症。翌11月12日未明に亡くなった。
ベチューン医師は亡くなる前夜、「私はここでとても幸せだ。唯一の願いはもっと貢献することだ」と書き残した。まさにその願いの実践にささげた生涯だった。（記者/呂夢蒅、王学濤、李元昊）