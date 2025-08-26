TWICE サナの“バブみ全開”ツインテールにファン衝撃 「えぐい」「破壊力やばい」
TWICEのSANA（サナ）が、8月26日（火）に自身のInstagramを更新。滞在中のホテルで撮影した、ツインテールのパジャマ姿が公開されており、「えぐい」「破壊力やばい」などとファンから衝撃の声が上がっている。
【写真】バブみ全開 TWICE サナのツインテール姿（9枚）
■「可愛すぎて気絶」ファンもん絶
8月23日（土）と8月24日（日）の2日間、愛知のバンテリンドーム ナゴヤでライブを行っていたTWICE。
8月24日（日）にサナは愛知公演2日目のオフショットをInstagramで公開しており、その際「1日目はちょっとホテルで撮ったやつまた上げるな」とつづっていた。
その約束を果たすように、今回サナはホテルで撮影した愛知公演1日目のオフショットを公開。「例の1日目の写真です」とつづり、新しいパジャマを着たツインテール姿を披露した。
ピンクのシュシュまで着けた“バブみ”を感じさせるスタイルにファンは衝撃。「バブバブさーたん」「ニューパジャマもかわいい」「可愛すぎて大変」「ついんての破壊力やばい」「今日もさなちゃんが世界一可愛い」「可愛すぎて気絶」などと称賛の声が寄せられている。
引用「Sana」Instagram（＠m.by__sana）
