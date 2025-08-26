コメダ珈琲店の「お月見祭」今年は9．3から！　秋の

　「コメダ珈琲店」は、9月3日（水）から“お月見祭”と題して、7つの季節限定商品を、全国の店舗で発売する。

【写真】とろ〜りエッグオムレツがおいしそう！　「お月見祭」メニュー一覧

■栗スイーツが勢ぞろい

　「コメダ珈琲店」の秋の風物詩である“お月見祭”。今年は、「とろ〜り黄色のお月様」と「ほっこり栗色お月様」をテーマに、季節を感じる限定メニュー全7品を展開する。

　フードは、自慢の大きなバンズで、月に見立てたエッグオムレツとチーズ、ハンバーグ、レタスを挟んだ、定番の「お月見フルムーンバーガー」をはじめ、甘じょっぱい特製てりやきソースとマヨネーズのコク深い味わいが広がる「お月見フルムーンてりやきバーガー」が登場。とろ〜りエッグオムレツのおいしさが、秋の訪れを感じさせるだろう。

　また、秋の味覚の栗を使ったスイーツも用意。あたたかいデニッシュに、やさしくとろけるマロンクリームをのせ、キャラメルソースとサクサク食感のクッキーをトッピングしたソフトクリームを重ねた「お月見シロノワール キャラメルマロン」と、ほろ苦いココアバウムクーヘンやマロンクリームのマリアージュが楽しめる「お月見クロネージュ キャラメルマロン」などがそろう。

　さらに、秋限定のマロン味の「ジェリコ」や、コーヒーが栗のやさしい甘みを引き立てるホットドリンク、この時期だけの定番ケーキ「純栗ぃむ」も並び、秋のティータイムを彩る。

　ちなみに、和風甘味喫茶の「おかげ庵」では、同様に“お月見”に焦点を当てたフェアとして、「お月見味噌きしめん」や「ほうじ茶香る お月見シロノワール 栗」など、秋のひとときにぴったりな全7品が提供される。